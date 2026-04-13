Selon un rapport, Meta est sur le point de dépasser Google pour la première fois en termes de recettes publicitaires numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jaspreet Singh

Meta Platforms META.O devrait dépasser Google d'Alphabet GOOGL.O en termes de revenus publicitaires numériques à l'échelle mondiale d'ici la fin de 2026, et détrôner le mastodonte des moteurs de recherche dans cette activité lucrative, selon Emarketer.

Les revenus publicitaires nets mondiaux du propriétaire d'Instagram devraient atteindre 243,46 milliards de dollars en 2026, devant les 239,54 milliards de dollars prévus par Google, a déclaré le cabinet d'études de marché.

La suite publicitaire automatisée Advantage+ de Meta a été fortement adoptée par les annonceurs en raison de sa capacité à rationaliser la mise en place des campagnes et à améliorer le retour sur investissement marketing.

"En dépassant Google, Meta a essentiellement validé un grand nombre de ses stratégies de base", a déclaré Max Willens, analyste principal chez Emarketer.

Google a certes d'autres possibilités de croissance, notamment les abonnements à YouTube Premium, mais son portefeuille d'activités plus large pourrait l'empêcher de dépasser Meta en termes de recettes publicitaires.

Les analystes ont déclaré que les petites plateformes comme Snap SNAP.N et Pinterest PINS.N restent les plus exposées aux réductions des budgets publicitaires en période d' incertitude géopolitique , car les dépenses se concentrent sur les plateformes plus importantes comme Meta et Google.

Emarketer a déclaré que la force motrice derrière ce changement est le taux de croissance accéléré de Meta, qui devrait passer de 22,1 % en 2025 à 24,1 % cette année. Le taux de croissance de Google devrait rester stable à 11,9 % cette année.

Le géant des médias sociaux a intensifié la concurrence sur le marché publicitaire après avoir lancé des publicités sur WhatsApp et Threads, créant une rivalité directe avec des plateformes telles que X d'Elon Musk. Simultanément, les Reels d'Instagram continuent de bousculer TikTok et YouTube Shorts sur le marché lucratif des vidéos courtes.

Selon Emarketer, Google, Meta et Amazon AMZN.O devraient représenter 62,3 % des dépenses publicitaires numériques mondiales en 2026.

Le cabinet d'études a ajouté que les récentes décisions de justice contre Meta et YouTube ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les prévisions, qui ont été établies avant ces verdicts.