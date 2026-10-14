Selon un rapport, les start-ups du secteur spatial ont levé un montant record de 20,8 milliards de dollars

par Prathik Jayaprakash

Les start-ups du secteur spatial ont attiré un montant record de 20,8 milliards de dollars de financements au troisième trimestre, les investisseurs ayant massivement investi dans les prestataires de services de lancement, la fabrication et d'autres projets d'infrastructure, selon un rapport de la société d'investissement internationale Seraphim.

Ce chiffre représente près du triple des 7,4 milliards de dollars investis au deuxième trimestre et plus du double du précédent record. Même en excluant le financement de 10 milliards de dollars de Blue Origin , les investissements ont tout de même atteint un niveau record de 10,8 milliards de dollars, soulignant la demande croissante dans l'ensemble du secteur.

Le rapport, publié mercredi, a également révélé qu'un nombre record de 216 transactions ont été conclues au cours du trimestre, contre 140 au deuxième trimestre.

Si SpaceX reste une force dominante du secteur, ses récentes levées de fonds ont été soutenues par un carnet de commandes commerciales en pleine expansion et par des programmes soutenus par les pouvoirs publics, selon Seraphim.

“Les capitaux suivent les signes d'une demande commerciale et institutionnelle, et non pas simplement l'enthousiasme résiduel lié aux introductions en bourse”, a déclaré Lucas Bishop, vice-président chez Seraphim Space.

Les entreprises liées aux infrastructures ont représenté l'essentiel de l'activité de financement. Les sociétés actives dans le domaine des lancements et de l'accès à l'espace au sens large ont levé 16,4 milliards de dollars dans le cadre de 120 opérations, tandis que les entreprises de communications par satellite, d'observation de la Terre et d'autres services spatiaux ont levé 4 milliards de dollars.

La demande des secteurs de la défense et des États soutient de plus en plus les investissements dans les lancements, la fabrication et les infrastructures orbitales, les gouvernements accordant la priorité à leurs capacités spatiales nationales, a expliqué M. Bishop.

Parmi les principales levées de fonds du trimestre, on peut citer 1,37 milliard de dollars pour Hadrian, 1 milliard de dollars pour Stoke Space et 500 millions de dollars pour K2 Space.

Toutefois, cette forte hausse des investissements privés a contrasté avec les performances plus faibles des entreprises spatiales cotées en bourse. M. Bishop a indiqué que de nombreuses entreprises spatiales cotées restaient déficitaires, tandis que l'envergure et la visibilité de SpaceX ont peut-être détourné l'attention des investisseurs au détriment de leurs homologues cotées de plus petite taille.

L'Amérique du Nord a représenté environ 70 % des financements mondiaux depuis le début de l'année, tandis que la Chine a enregistré un record trimestriel de 3,3 milliards de dollars répartis sur 49 opérations.

Seraphim a indiqué que les financements devraient se modérer par rapport au niveau exceptionnel du troisième trimestre, mais rester supérieurs aux normes historiques, à mesure que davantage d'entreprises entrent dans des phases de croissance et d'expansion.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))