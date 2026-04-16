Selon un rapport, les résolutions ESG des actionnaires américains chutent face à la pression des Républicains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Selon une nouvelle étude, les actionnaires ont déposé 184 propositions en faveur de thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les entreprises américaines depuis le début de la saison des procurations, soit environ deux fois moins que l'année dernière, alors que les républicains à Washington s'efforcent de transférer le pouvoir des entreprises des investisseurs vers les gestionnaires. Selon Michael Passoff, co-auteur du rapport et directeur général de Proxy Impact , un service de défense des intérêts et de vote par procuration pour les investisseurs durables, les investisseurs avaient déposé 355 propositions à un stade comparable de la saison des procurations au printemps de l'année dernière.

Les propositions invitent les entreprises à prendre des mesures telles que la publication d'informations sur leurs émissions de carbone ou la diversité de leur main-d'œuvre. Bien que la plupart d'entre elles ne soient pas contraignantes, elles peuvent entraîner des changements importants au sein de l'entreprise.

M. Passoff a attribué la baisse du nombre de propositions déposées cette année en partie à la volonté nouvelle des dirigeants d'entreprise de négocier à huis clos afin d'éviter les controverses publiques. En outre, il a cité les nouvelles règles de Washington qui rendent plus difficile la victoire des activistes dans les concours d'entreprises . Les régulateurs nommés par le président américain Donald Trump ont limité l'utilisation par les activistes d'une base de données sur les titres et ont donné aux entreprises plus de liberté pour sauter des votes .

« Les actionnaires pensaient qu'ils n'obtiendraient pas un traitement équitable en déposant des résolutions, et ils se sont donc demandé s'il était judicieux de déposer des résolutions ou de se concentrer sur le dialogue avec les entreprises », a déclaré M. Passoff lors d'un entretien téléphonique. Alors que les principales assemblées d'actionnaires sont en cours, les sujets brûlants de cette année comprennent les règles pour les centres de données construits pour l'intelligence artificielle et les points qui pressent les entreprises de divulguer davantage d'informations sur le lobbying, a-t-il déclaré. Le soutien aux mesures environnementales et sociales a chuté ces dernières années . Les grands investisseurs affirment que les entreprises ont déjà procédé à des réformes importantes, tandis que les détracteurs des mesures ESG affirment que les dirigeants ont tout simplement abandonné leurs anciennes ambitions en matière de diversité et de climat.

Le rapport sera publié par le groupe d'actionnaires As You Sow et a été coécrit par Amy Galland d'Empower Venture Partners.