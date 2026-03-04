Selon un rapport, les petits perturbateurs sont le moteur de la croissance dans le secteur de la consommation aux États-Unis

Les petites entreprises disruptives font la pluie et le beau temps dans le secteur de la consommation aux États-Unis, représentant plus d'un tiers de la croissance du marché, malgré moins de 2% de parts de marché, selon un rapport publié par le cabinet de conseil Bain mercredi. Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N et Unilever

ULVR.L figurent parmi les entreprises à la recherche d'acquisitions , alors que les entreprises du secteur des biens de consommation réorganisent leurs portefeuilles afin d'augmenter la croissance des volumes dans un contexte de faible demande de la part des consommateurs.

* Les entreprises qualifiées d'"insurgées" par Bain ont enregistré une croissance du marché supérieure à 36 % en 2025, contre 23 % en 2024, dans un secteur qui a progressé de moins de 2 %, selon le rapport

* Les marques qui exploitent la tendance croissante pour des produits plus sains ont bien réussi, avec 44% des marques insurgées dans la catégorie des produits alimentaires présentant des allégations naturelles ou biologiques

* La teneur élevée en protéines, que les consommateurs américains recherchent de plus en plus en raison de l'augmentation de l'utilisation des médicaments amaigrissants , a été soulignée par près de 40 % des marques de la catégorie alimentaire, selon le rapport

* "Alors que les pressions structurelles sur la croissance augmentent pour les grandes entreprises de produits de consommation, les marques émergentes sont devenues un levier essentiel pour le renouvellement des portefeuilles", a déclaré le rapport, soulignant les achats par PepsiCo PEP.O de la marque alimentaire mexicaine américaine Siete et de la marque de soda prébiotique Poppi, ainsi que l'acquisition par Unilever de la marque de produits de soins personnels pour hommes Dr Squatch

* La surperformance des marques insurgées est presque entièrement due à l'expansion des volumes, un aspect que les entreprises de produits emballés comme Nestlé s'efforcent d'améliorer, les volumes insurgés ayant augmenté d'environ 55 % d'une année sur l'autre sur un marché où les volumes étaient largement stables

* Bain prévoit que les marques qu'il a identifiées comme insurgées pourraient s'approprier jusqu'à 50 % de la croissance du marché au cours des cinq prochaines années