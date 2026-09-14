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Selon un rapport, les États-Unis manquent de moyens financiers pour mener à bien la première phase des réformes du contrôle aérien
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 18:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de la FAA et de détails supplémentaires aux paragraphes 5 à 11)

par David Shepardson

Selon un rapport gouvernemental publié lundi, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a besoin de fonds supplémentaires de la part du Congrès pour mener à bien la première phase d’un plan de réforme du contrôle aérien d’un montant de 10,6 milliards de dollars, et elle a sous-estimé les coûts totaux d’exploitation du nouveau système.

Le Government Accountability Office (GAO) a indiqué que la FAA n’avait pas pleinement évalué les coûts d’exploitation du nouveau système ni établi de calendrier détaillé pour la mise en œuvre des réformes.

“En substance, la FAA privilégie la rapidité de mise en œuvre au risque d’une incertitude quant aux coûts et de perturbations potentielles”, indique le rapport du GAO, ajoutant que “ces risques augmentent la probabilité que la FAA réitère son histoire de dépassements de coûts, de retards et d’objectifs de performance non atteints”.

Le Congrès avait précédemment approuvé une enveloppe de 9 milliards de dollars pour la première phase des réformes du contrôle aérien. La FAA utilise également 1 milliard de dollars provenant de son budget de l’exercice en cours et a besoin de 574 millions de dollars supplémentaires, a précisé le GAO. Le coût des mises à niveau des télécommunications a bondi de 4,75 milliards à 5,91 milliards de dollars, a indiqué le GAO.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, doit témoigner mardi devant le Congrès au sujet de cette initiative et de son projet visant à commencer le déploiement d'un programme logiciel destiné à éviter les retards de vols.

Le GAO a indiqué que la FAA comptait plus de 11 000 projets distincts dans le cadre de la première phase de ce plan de réforme de 10,6 milliards de dollars.

Dans une lettre adressée au GAO, la FAA a affirmé son engagement à recourir aux meilleures pratiques pour superviser le projet qui, selon elle, “se déroule globalement comme prévu”, notamment pour plus de 95 % des tâches spécifiques.

Les systèmes actuels de contrôle du trafic aérien de la FAA sont “gravement obsolètes, peu performants et non viables. Cette technologie vieillissante et peu fiable a contribué à une augmentation des incidents aériens”, a déclaré le GAO.

Le remplacement des commutateurs vocaux des tours de contrôle du trafic aérien présente le risque le plus élevé en raison de la taille des sites et de l’espace aérien qu’ils contrôlent, de l’âge de la technologie et de la nécessité de faire fonctionner simultanément les anciens et les nouveaux commutateurs vocaux.

Le GAO a noté que la FAA avait publié son premier plan global visant à améliorer les services de contrôle du trafic aérien en 1982 et qu’elle avait depuis subi une série de dépassements de coûts et de retards, tout en n’obtenant que des résultats limités.

En décembre, la FAA a fait appel à Peraton, société détenue par Veritas Capital, pour superviser cet effort de modernisation, en lui attribuant un contrat de 1,5 milliard de dollars.

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