Selon un rapport, la part de marché de Nvidia sur le marché chinois des puces d'IA recule alors que Huawei comble son retard

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les livraisons de Nvidia en Chine ont chuté de 44 %, pour s'établir à 678 000 puces d'IA au premier semestre

* Huawei a livré 572 000 puces, s'adjugeant 28 % du marché contre 34 % pour Nvidia

* Ces tendances mettent en évidence l'impact des restrictions américaines à l'exportation et de la politique de substitution nationale menée par Pékin

* Les puces non-GPU ont dépassé les GPU en volume, les fournisseurs chinois ayant accru leurs ventes

par Eduardo Baptista et Che Pan

La part de marché de Nvidia

NVDA.O sur le marché chinois des puces d’IA pour centres de données a chuté à 34 % au premier semestre 2026, les contrôles à l’exportation américains ayant restreint l’approvisionnement de ses produits et ses concurrents nationaux, menés par Huawei, ayant gagné du terrain, selon un rapport d’IDC consulté par Reuters.

Nvidia a livré 678 000 accélérateurs d’IA en Chine entre janvier et juin, soit une baisse de 44 % par rapport à l’année précédente, selon les données d’IDC. Les accélérateurs d’IA sont des puces spécialisées utilisées pour entraîner et exécuter des modèles d’IA.

Washington a restreint l’accès de la Chine aux puces d’IA les plus puissantes de Nvidia, limitant ainsi la gamme de produits que le fabricant américain de puces peut vendre dans la deuxième économie mondiale. Pékin, de son côté, a encouragé les alternatives nationales et a imposé aux entreprises chinoises de demander une autorisation pour importer des puces Nvidia conformes.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a critiqué à plusieurs reprises les restrictions à l’exportation imposées par Washington, affirmant que cette politique contraignait une entreprise américaine à céder le marché chinois des puces d’IA, évalué à 50 milliards de dollars, à Huawei.

IDC n’a pas précisé quels produits de Nvidia constituaient cette part de marché de 34 %, ni si ce chiffre incluait des puces de pointe telles que les B200 et B300, dont l’exportation vers la Chine est interdite mais qui ont été introduites clandestinement dans le pays.

Nvidia n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Huawei a livré 572 000 accélérateurs d’IA, contre plus de 300 000 l’année précédente, ce qui lui confère une part de 28 % du marché global, selon IDC.

T-Head, la division de conception de puces d’Alibaba

9988.HK , détenait 7 % du marché, suivie par Cambricon

688256.SS avec 5 %, Kunlunxin de Baidu 9888.HK avec 4 % et Hygon 688041.SS avec 3 %. Neuf des onze fabricants de puces chinois suivis par IDC ont augmenté leurs livraisons par rapport à l’année précédente.

Les livraisons totales d’accélérateurs d’IA ont atteint 2,008 millions d’unités au premier semestre. Les livraisons de processeurs graphiques (GPU) — les puces les plus largement utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA — ont chuté de 26 % pour s’établir à 991 000 unités, car les stocks éligibles à la vente en Chine continentale sont restés limités, a indiqué IDC.

Les livraisons d’autres accélérateurs d’IA ont augmenté de près de 80 % pour atteindre 1,016 million d’unités, dépassant les GPU en volume. Cette catégorie comprend les puces conçues pour des tâches spécifiques d’IA, telles que l’exécution de modèles entraînés.

Huawei, T-Head, Kunlunxin et Cambricon représentaient à eux quatre 95 % du segment non-GPU, qui, selon IDC, est adopté par les organismes publics, les entreprises Internet et les opérateurs de télécommunications.

IDC a indiqué que la concurrence ne portait plus uniquement sur les performances d’une puce isolée, mais s’orientait désormais vers les capacités au niveau du système, notamment la façon dont les puces fonctionnent au sein d’un cluster de calcul plus vaste.

IDC prévoit que les livraisons totales d’accélérateurs en Chine augmenteront de 19 % cette année, alors même que les livraisons de GPU reculeront de 9 %.