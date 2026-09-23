Selon un rapport de Goldman, les fonds spéculatifs à client unique attirent une part croissante des capitaux

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* Selon un rapport de Goldman Sachs, les SMA géraient 255 milliards de dollars l'année dernière, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024

* Les actifs des fonds spéculatifs gérés par des SMA ont progressé de 13 % par an au cours de la dernière décennie, contre 5,5 % pour l'ensemble du secteur

* Plus de la moitié des gestionnaires de fonds spéculatifs gèrent désormais au moins un SMA, indique le rapport

par Arasu Kannagi Basil et Anirban Sen

Les plus grands fonds spéculatifs multi-gestionnaires allouent plus de capitaux que jamais à des comptes gérés exclusivement pour le compte de clients particuliers, selon un rapport interne de Goldman Sachs, ce qui souligne la bataille que se livrent les acteurs du secteur pour attirer les talents et la nécessité d'exercer un contrôle accru sur les investissements.

Le rapport de Goldman Sachs, rédigé par son unité d'analyse et de prospective stratégique et consulté par Reuters, indique que ces comptes dits « gérés séparément » (SMA)totalisaient 255 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024.

Les SMA, qui constituaient autrefois un marché de niche, ont connu une croissance rapide ces dernières années, devenant le moyen privilégié par les investisseurs, ou les allocataires, pour placer leurs capitaux dans des fonds.

Alors que les grands clients des sociétés de gestion d’actifs se sont tournés vers les grands hedge funds multi-stratégies, les gestionnaires de fonds choisissent de plus en plus de gérer les capitaux d’un seul client, plutôt qu’un pool commun regroupant plusieurs investisseurs.

« La pénurie persistante de talents en matière d’investissement a incité de plus en plus de gestionnaires multiples à recourir aux SMA pour investir des capitaux dans des hedge funds tiers indépendants », indique le rapport de Goldman, ajoutant que la croissance des SMA a continué de dépasser celle de l’ensemble du secteur des hedge funds.

Conçus pour être gérés par un seul allocataire ou gestionnaire de fonds, les SMA visent à offrir aux investisseurs un meilleur contrôle sur leurs actifs et à leur permettre de négocier plus favorablement les commissions de gestion et de performance. Ils ont gagné en popularité après la crise financière mondiale de 2008.

Goldman estime que les actifs des fonds spéculatifs gérés par des SMA ont progressé de 13 % par an au cours de la dernière décennie, contre 5,5 % pour l’ensemble du secteur.

Ils représentent désormais 7,4 % du total des actifs sous gestion du secteur, la moitié des fonds spéculatifs gérant au moins un SMA, indique le rapport, qui précise que la popularité des SMA ne cesse de croître auprès des fonds de pension et des fonds souverains.

« C’est chez les plus grands gestionnaires (gérant plus de 5 milliards de dollars) que nous avons observé la plus forte croissance: ils sont désormais 6 % de plus à gérer un SMA qu’en 2024. Ces gestionnaires ont également enregistré la plus forte augmentation du nombre de SMA qu’ils gèrent – cela s’explique peut-être par les ressources plus importantes et l’architecture évolutive des grandes sociétés, qui leur permettent de prendre en charge des SMA supplémentaires avec une relative facilité », indique le rapport.

Les sociétés qui intègrent des SMA dans leur portefeuille semblent avoir généré des rendements supérieurs d’environ 0,4 % par rapport aux investisseurs de fonds communs, ajoute-t-il.

Les hedge funds mondiaux sont en passe de connaître une nouvelle année exceptionnelle, après un premier semestre solide, porté par l’essor de l’IA chez les gestionnaires de fonds, quelle que soit leur stratégie d’investissement.