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Selon un rapport américain, la FAA doit mieux lutter contre les menaces pesant sur les communications aériennes
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 15:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un organisme de contrôle gouvernemental a déclaré lundi que l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) des États-Unis devait prendre de nouvelles mesures pour faire face aux menaces pesant sur les communications aériennes, notamment l'usurpation d'identité et le brouillage.

Le Government Accountability Office (GAO) a indiqué que la FAA n'avait pas mené à bien les évaluations des risques ni mis à jour la documentation de sécurité nécessaires pour faire face aux menaces d'usurpation d'identité et de brouillage, et qu'elle ne disposait pas d'une capacité de détection en temps réel pour toutes les menaces liées au spectre radioélectrique.

Le rapport indique que des pirates informatiques pourraient transmettre de fausses annulations d’autorisations de vol, ce qui pourrait entraîner des retards de vol ou des problèmes de sécurité.

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