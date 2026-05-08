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Selon un ministre indien, l'enquête sur le crash du Dreamliner d'Air India en est à sa phase finale ; le rapport devrait être rendu public dans un mois
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre indien de l'Aviation civile a déclaré vendredi que l'enquête sur le crash du Boeing

BA.N Dreamliner d'Air India, qui a coûté la vie à 260 personnes l'année dernière, en était à sa « phase finale ».

Le rapport final sur l'accident sera « en grande partie » publié dans un mois, a déclaré le ministre Ram Mohan Naidu aux journalistes en marge d'un événement organisé dans la ville de Gandhinagar, dans l'ouest de l'Inde.

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