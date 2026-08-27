Selon un lanceur d'alerte, l'accord amiable conclu par Meta ne va pas assez loin en matière de protection de la santé mentale des adolescents

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* Bejar affirme que l'accord ne remédie pas de manière significative aux préjudices dont il a fait état lors de son témoignage

* L'accord impose à Meta de masquer le nombre de "j'aime" et de réactions sur les publications

* Un psychologue estime que la limitation du temps passé quotidiennement sur Instagram et Facebook pourrait aider certains adolescents

par Jeff Horwitz et Bhanvi Satija

Un lanceur d’alerte dont le témoignage a contribué à monter un dossier sur la sécurité des mineurs contre Meta Platforms META.O a déclaré mercredi que l’accord conclu par l’entreprise avec une coalition d’États américains ne traitait pas de manière significative les préjudices causés par les réseaux sociaux qu’il avait décrits devant le tribunal. Arturo Bejar ,ancieningénieur en sécurité chez Meta, a déclaré la semaine dernière devant un juge et huit jurés que l’entreprise avait sciemment sous-estimé la fréquence des préjudices subis par les adolescents sur ses plateformes, les avait orientés vers des contenus qui leur donnaient une mauvaise image d’eux-mêmes et n’avait pas traité correctement les signalements de prédation envers les mineurs. Mercredi, les États ont annoncé avoir conclu un accord avec Meta dans cette affaire , le procureur général de Californie, Rob Bonta,déclarant que cetaccord "rendra les réseaux sociaux moins dangereux pour nosenfants". Cependant, M. Bejar a estimé que l'accordproposéne traitait pasde manière significative les problèmes sur lesquels il avait été appelé à témoigner.

"Cet accord pourrait simplement codifier une grande partie du "spectacle de la sécurité" que Meta met en scène depuis quelques années", a-t-il déclaré. "Instagram sera un peu moins utilisé, mais il ne sera pas pour autant plus sûr." En annonçant cetaccord, Metaa déclaré qu'elle "s'appuyait sur ses efforts de longue date visant à donner plus de moyens aux parents et à soutenir les adolescents". "Nous sommes reconnaissants à M. Bejar pour son engagement et pour son témoignage dans cette affaire", a déclaré M. Bonta dans un communiqué. "Nous convenons qu’il reste encore beaucoup à faire de la part des législateurs et du secteur, mais nous pensons que l’accord que nous avons annoncé hier instaure un changement réel et applicable, une véritable transparence et de véritables protections pour les enfants et les adolescents à travers tout le pays."

DES MESURES CORRECTIVES INSIGNIFIANTES

L’ de l’accord prévoit que Meta verse aux États jusqu’à 18 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et mette en place des mesures telles que la limitation de l’utilisation par les adolescents de ses plateformes de réseaux sociaux Facebook et Instagram. Dans certainscas, les mesuresobtenues par les procureurs généraux correspondent à des dispositions que Meta avait déjà envisagées puis rejetées, commel’ont révélé des documents divulgués, après avoir estimé qu’elles étaient relativement insignifiantes tant du point de vue du bien-être des utilisateurs que sur le plan commercial. Par exemple, Meta a accepté de masquer le nombre de "j'aime" et de réactions surles publications afin d’empêcher les jeunes utilisateurs de comparer la performance de leurs publications à cellesde leurs pairs. Cette initiative visant à lutter contre la "comparaison sociale négative" remonte à 2019, lorsque Metaavait envisagé d’adoptercette mesure pour répondre aux inquiétudesde ses chercheurs, qui craignaient que les réseaux sociaux ne nuisent à la santé mentale des adolescents. Les tests menés par Meta sur les effets de la suppression du nombre de "j’aime", connus sous le nom de "Projet Daisy", ont révélé que ce changement n’avait, au mieux, qu’un impact modeste surl’expérience des utilisateurs. "Nousn’avons pas observé de variation des indicateurs de bien-être général", ont écrit des employés de Facebook dans une présentation PowerPoint de 2020 destinée à Mark Zuckerberg. Les effets sur l’activité de Meta étaient tout aussi minimes: les tests indiquaientquele nombrequotidiend’utilisateurs baisserait probablement d’environ 0,09 % si ce changement était adopté.

Meta a finalement permis aux utilisateurs de masquer le nombre de "J'aime" via une fonctionnalité à activation manuelle.

RÉACTIONS MITIGÉES

Les préoccupations relatives à la sécurité des jeunes face aux produits de Meta sont soulevées depuis des années, certains des éléments les plus inquiétants provenant de recherches internes de Meta divulguées par des employés ou obtenues dans le cadre de procédures judiciaires. De manière générale, les chercheurs de Metaont signalé en interne la tendance des algorithmes à recommander une surdose de contenus liés au fitness et à la beauté à des adolescents souffrant déjà de problèmes d’estime de soi, ainsi que la conception intentionnelle de fonctionnalités qui incitent les jeunes utilisateurs à faire défiler les contenus plus longtemps qu’ilsne le feraient de leur propreinitiative.

D’autres préoccupations portaient sur les lacunes dans la gestion par Meta des signalements des utilisateurs et la modération des contenus inappropriés. Bejar, par exemple, a supervisé des travaux chez Meta qui ont conclu que les utilisateurs vivaient des expériences négatives sur les plateformes de Meta à des taux supérieurs aux estimations officielles de prévalence de l’entreprise. Ces allégations étaient au cœur du dossier des États contre Meta, mais elles ne sont abordées que de manière superficielle dans l’accord. Au lieu de cela, les mesures correctives citéespar les procureurs généraux mettent l’accent sur un renforcement des contrôles parentaux, des limites de temps et une intensification des efforts pour détecter les mineurs se faisant passer pour des adultes. La capacité de Meta à identifier et à exclure les utilisateurs mineurs est elle-même loin d’être garantie, car ce sont les utilisateurs qui déclarent eux-mêmes leur âge. En Australie , oùlegouvernement a interditl’utilisation des réseaux sociaux aux adolescents de moins de16ans, les autorités de régulationont constaté que huit jeunes adolescents sur dix continuent d’utiliser les réseaux sociaux, ce qui a incité les autorités à envisager des mesures coercitives supplémentaires.

Les réactions des experts en santé mentale des adolescents face à cet accord ont étémitigées. Le Dr JaneConron, psychologue clinicienne à la Feinberg School of Medicine de l’université Northwestern, a déclaré que l’accordexigeait uniquement de Meta qu’elle propose aux adolescents un fil d’actualité non sélectionné par un algorithme, accessible sur la base d’une adhésion volontaire, une fonctionnalité qui, selon elle, serait largementinutilisée.

Toutefois, l’obligation faite à Meta par cet accord de limiter le nombre d’heures que les adolescents passent chaque jour sur Instagram et Facebook pourrait s’avérer significative pour certains utilisateurs, a-t-elle ajouté. Certains de ses jeunes patients sont tellement "bouleversés émotionnellement à l’idée de quitter l’application" qu’ils fondent en larmes lorsque leurs parents tentent de limiter le temps qu’ilsy passent, a expliqué Mme Conron. Une limite d’utilisation intégrée "sera utile", a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pensait que cet accord pourrait également faire évoluer le dialogue entre les adolescents et leurs parents au sujet des réseaux sociaux. Bien que l’accord n’ait pas obligé Meta à reconnaître sa responsabilité ni à accepter l’allégation selon laquelle elle aurait développé des produits nocifs, Mme Conron a jugé son existence significative.

"Je prévois des changements, car les gens vont prendre conscience de la gravité du problème", a-t-elle déclaré.