Selon un journal, les recettes du lithium du Chili se sont élevées à moins de la moitié du montant projeté pour 2025

Les revenus du Chili provenant du lithium se sont élevés à moins de la moitié du montant projeté par le gouvernement en 2025, alors que les prix du métal blanc ont chuté, entraînant un déficit budgétaire, selon un rapport du journal El Mercurio publié jeudi.

* L'agence de croissance économique Corfo détient des contrats lucratifs pour le lithium, gérant les vastes concessions de lithium de l'État dans le Salar d'Atacama, l'une des sources les plus riches au monde de ce métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Elle perçoit des paiements de la part de mineurs comme SQM SQMA.SN et Albemarle ALB.N qui opèrent sur ses concessions.

* El Mercurio a rapporté que Corfo a présenté au bureau du budget des projections de prix du lithium entre 13 000 et 15 000 dollars la tonne, mais qu'un ralentissement du marché a fait chuter les prix entre 8 900 et 10 000 dollars la tonne.

* Les recettes tirées du lithium se sont élevées à 349 millions de dollars l'année dernière, soit bien moins que les 737 millions de dollars que Corfo devait remettre au gouvernement. Cela a conduit à une vente d'actifs pour combler le déficit budgétaire, comme le montrent les comptes rendus de réunions obtenus par le journal.

* Le Chili est le deuxième producteur mondial de lithium et le gouvernement a misé sur le développement des réserves pour augmenter les revenus, notamment par le biais d'un récent partenariat entre SQM et la société minière de cuivre Codelco.