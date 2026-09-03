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Selon un journal, les assureurs de Samsung envisagent d'acquérir Canopius pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 03:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'information concernant Samsung Life au troisième point du résumé)

Les assureurs sud-coréens affiliés au groupe Samsung prévoient d’acquérir la société de réassurance londonienne Canopius en rachetant une participation supplémentaire de 50 % pour plus de 2 000 milliards de wons (1,47 milliard de dollars), a indiqué jeudi le Korea Economic Daily.

Samsung Fire and Marine Insurance Co 000810.KS et Samsung Life Insurance Co 032830.KS devraient signer un accord avec les principaux actionnaires, dont le gestionnaire d’actifs Centerbridge Partners, a-t-il ajouté, citant des sources anonymes du secteur.

* Samsung Fire et Samsung Life détiennent actuellement 40 % des parts de Canopius, précise le journal.

* “Rien n’a encore été décidé à ce stade”, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué. Dans un document réglementaire, Samsung Life a indiqué qu’elle examinait des opportunités d’investissement en Corée et à l’étranger afin de s’assurer de nouveaux moteurs de croissance, mais qu’elle n’avait pris aucune décision spécifique concernant un éventuel investissement en capital dans un assureur américain.

* Les deux sociétés devraient financer cette acquisition grâce aux dividendes versés par Samsung Electronics 005930.KS , quia enregistré un bénéfice d’exploitationrecord au deuxième trimestre, précise le journal.

* Elles détiennent toutes deux des participations importantes dans le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

(1 $ = 1.358,2300 wons)

Dividendes
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