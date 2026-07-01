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Selon un document relatif à l'éthique, Trump a obtenu un prêt de plus de 50 millions de dollars auprès de Charles Schwab en 2025
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a obtenu l'année dernière un prêt de plus de 50 millions de dollars auprès de la Charles Schwab Bank SCHW.N , selon sa déclaration annuelle pour 2025 déposée auprès du Bureau américain de l'éthique gouvernementale.

Donald Trump dispose auprès de cette banque d’une ligne de crédit garantie par des actifs, un type de ligne de crédit qui permet aux emprunteurs d’utiliser leurs investissements comme garantie pour emprunter des liquidités, mais cette information n’avait pas été mentionnée dans sa déclaration éthique de 2024.

Cette ligne de crédit est assortie d’un taux d’intérêt de 3,9 %, selon sa déclaration de 2025, publiée mardi . Ni le montant exact du prêt ni l’usage auquel il a été destiné n’ont été divulgués.

Ce prêt peut servir à couvrir un large éventail de besoins financiers, tels que l’achat d’un logement ou le paiement d’impôts. Selon le site web de Schwab, il n’y a ni montant minimum de prélèvement ni date d’échéance.

La déclaration annuelle a également révélé plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies l’année dernière, soulignant à quel point les actifs numériques ont transformé la fortune du président.

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