RÉSUMÉ DE PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 19 août

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19 août - Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La chaîne ABC DIS.N a porté plainte mardi contre la Commission fédérale des communications (FCC), accusant cette dernière d’avoir violé le Premier amendement en cherchant à retirer les licences de diffusion locales de la chaîne.

- Le président Trump prévoit de nommer la Dre Heidi Overton, responsable de la politique intérieure à la Maison Blanche et partisane du programme « Make America Healthy Again » de l’administration, au poste de prochaine commissaire de la Food and Drug Administration.

- Le Canada a obtenu un sursis de trois jours concernant les nouveaux droits de douane américains préjudiciables visant des milliards de marchandises, le président Trump affirmant qu’un accord était proche tandis que le Premier ministre Mark Carney se contentait de déclarer que des progrès substantiels avaient été réalisés.

- Le Pentagone a annoncé mardi soir qu’il mettait fin à un important exercice d’entraînement avec la Corée du Sud une semaine plus tôt que prévu, le 21 août, et qu’il remplaçait de nombreux exercices de tir réel restants par des simulations informatiques, voire les annulait purement et simplement.