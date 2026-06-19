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Selon un document déposé, Stellantis détient une participation de 9,5 % dans Factorial, une start-up spécialisée dans les batteries à état solide
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur automobile Stellantis

STLA.MI détient une participation de 9,5 % dans Factorial Energy FAC.O , une start-up américaine spécialisée dans les batteries à état solide, et pourrait acquérir d’autres actions à l’avenir, selon un document déposé auprès de la SEC.

Les batteries à état solide destinées aux véhicules électriques devraient être plus légères et offrir une meilleure densité énergétique que les batteries lithium-ion traditionnelles, tout en garantissant des temps de recharge plus courts. Cependant, les constructeurs ont jusqu’à présent eu du mal à les produire à grande échelle.

* La participation totale de Stellantis dans Factorial est évaluée à environ 126 millions de dollars au cours actuel de l'action.

* Stellantis considère Factorial comme une « opportunité d’investissement intéressante », selon ce document.

* Le constructeur automobile franco-italien a investi pour la première fois dans Factorial en 2021, dans le cadre d’une opération de 75 millions d’euros (86 millions de dollars).

* Stellantis a annoncé au début du mois avoir intégré les cellules de batterie à état solide « FEST » de Factorial dans un véhicule de développement et avoir lancé un programme d’essais sur route afin de vérifier leurs performances, leur sécurité et leur fiabilité.

* Selon le document déposé, Jon Nelson, directeur général de Stellantis Financial Services, a été élu au conseil d’administration de Factorial.

(1 dollar = 0,8728 euro)

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