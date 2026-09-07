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Selon un article, la société espagnole Ignis prévoit une introduction en bourse en octobre afin de lever jusqu'à 600 millions d'euros
information fournie par Reuters 07/09/2026 à 08:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société espagnole d'énergies renouvelables Ignis a déposé auprès de la CNMV, l'autorité espagnole de régulation des marchés, un prospectus actualisé en vue d'une introduction en bourse visant à lever jusqu'à 600 millions d'euros (697 millions de dollars), a rapporté lundi le journal espagnol Expansion, citant des sources anonymes du marché.

Si elle aboutit, cette introduction en bourse ferait suite à d'autres entrées en bourse en Espagne cette année. TSK TSK.MC s'est introduite en mai, Digi DIGIS.MC en juillet et le groupe hôtelier HIP, détenu par Blackstone, vise une introduction à Madrid au cours de la seconde quinzaine d'octobre.

* Ignis s'attend à obtenir l'autorisation de la CNMV au cours de la première quinzaine d'octobre et prévoit de commencer à être cotée en bourse au cours de la seconde quinzaine du même mois, précise le rapport.

* La société prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour développer ses activités de gestion énergétique et de connexion de centres de données.

* Valorisée à environ 1,5 milliard d’euros, Ignis est contrôlée par son fondateur, Antonio Sieira.

* L’autre actionnaire majoritaire est Vortex Energy, une plateforme d’investissement gérée par EFG Hermes, filiale du groupe égyptien de services financiers EFG Holding HRHO.CA .

* Ignis détient 1 000 MW de capacité de production en service et en cours de construction, gère 10 000 MW d’actifs propres et de tiers, et a conclu une coentreprise dans le domaine de l’hydrogène avec la société d’investissement américaine KKR KKR.N .

(1 dollar = 0,8613 euro)

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