Selon un article, l'administration Trump prévoit d'inviter les directeurs généraux de Nvidia, Apple et Exxon à l'accompagner lors de son voyage en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration Trump prévoit d'inviter les directeurs généraux de Nvidia NVDA.O , Apple
AAPL.O , Exxon XOM.N , Boeing BA.N et d'autres grandes entreprises à accompagner le président lors de son voyage en Chine la semaine prochaine, a rapporté Semafor jeudi.
Des dirigeants de Qualcomm QCOM.O , Blackstone BX.N , Citigroup C.N et Visa V.N ont également été invités, selon le rapport.
La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.
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