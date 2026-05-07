information fournie par Reuters • 07/05/2026 à 18:54

Selon un article, l'administration Trump prévoit d'inviter les directeurs généraux de Nvidia, Apple et Exxon à l'accompagner lors de son voyage en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump prévoit d'inviter les directeurs généraux de Nvidia NVDA.O , Apple

AAPL.O , Exxon XOM.N , Boeing BA.N et d'autres grandes entreprises à accompagner le président lors de son voyage en Chine la semaine prochaine, a rapporté Semafor jeudi.

Des dirigeants de Qualcomm QCOM.O , Blackstone BX.N , Citigroup C.N et Visa V.N ont également été invités, selon le rapport.

La Maison Blanche n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.