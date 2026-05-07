Trump satisfait de sa réunion avec le "très dynamique" Lula

Combinaison de portraits du président brésilien Lula (gauche), pris le 19 novembre 2025 à Belem, au Brésil, et du président américain Donald Trump (droite), pris le 2 décembre 2025 à Washington ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Donald Trump a assuré jeudi que sa réunion à la Maison Blanche avec "le très dynamique président du Brésil" Lula s'était "très bien passée", dans un message sur son réseau Truth Social.

"Nous avons abordé de nombreux sujets, donc le commerce et plus particulièrement les droits de douane", a précisé le président américain.

Contrairement à ce qui était attendu, les deux dirigeants n'ont pas fait d'apparition commune devant la presse, que ce soit au début ou à la fin de leur rencontre, qui a duré plus de deux heures et demie.

Le président brésilien doit s'exprimer de son côté devant les journalistes à l'ambassade du Brésil à Washington.

Les relations diplomatiques entre Brasilia et les Etats-Unis ont été particulièrement houleuses, même si les deux hommes aux antipodes sur le plan idéologique admettent une certaine "alchimie" sur le plan personnel, ce que le message de Donald Trump sur Truth Social semble confirmer.

Leur première rencontre officielle, en octobre dernier en Malaisie, avait été cordiale.

- Venezuela -

Washington avait par la suite levé en grande partie la surtaxe punitive infligée au Brésil en représailles aux déboires judiciaires de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, un allié de Donald Trump qui purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat.

Mais beaucoup de choses ont changé depuis: les Etats-Unis ont renversé le dirigeant socialiste Nicolas Maduro au Venezuela et sont partis en guerre contre l'Iran aux côtés d'Israël.

Luiz Inacio Lula da Silva, qui en 2025 a accusé Donald Trump de vouloir "devenir l'empereur du monde", a fermement condamné ces deux interventions américaines. "Je suis contre toute ingérence politique, quel que soit le pays", a déclaré le président de gauche le mois dernier.

Lula, 80 ans, arrive à Washington affaibli politiquement après de cuisantes défaites au Parlement brésilien.

A moins de six mois de la présidentielle, il est au coude-à-coude dans les sondages avec Flavio Bolsonaro, le fils aîné de son prédécesseur.

Lula souhaite "renforcer sa relation personnelle avec Trump" afin de réduire le risque d'ingérence américaine dans le scrutin, explique à l'AFP Oliver Stuenkel, professeur de relations internationales à la Fondation Getulio Vargas de Sao Paulo.

L'administration Trump estime que l'Amérique du Sud fait partie de la sphère d'influence naturelle des Etats-Unis, et pèse ouvertement sur les élections qui s'y déroulent, en poussant ses alliés idéologiques.

- Crime organisé -

La sécurité est la principale préoccupation des électeurs brésiliens et le combat contre le crime organisé est une composante importante de la relation entre Washington et Brasilia.

Le ministre brésilien des Finances, Dario Durigan, s'exprime lors de l'annonce d'un accord avec Washington pour combattre le trafic d'armes et de stupéfiant, à Brasilia, le 10 avril ( AFP / Evaristo Sa )

Le ministre brésilien des Finances Dario Durigan, qui fait partie de la délégation, a souligné mercredi que son pays souhaitait renforcer la coopération dans la lutte contre les cartels de la drogue.

Brasilia et Washington ont signé en avril un accord pour combattre le trafic d'armes et de stupéfiants.

Donald Trump a fait du combat contre ce qu'il qualifie de "narcoterrorisme" une priorité de son second mandat, qualifiant des groupes criminels d'organisations terroristes étrangères et s'appuyant sur cela pour capturer le dirigeant du Venezuela.

Pour Oliver Stuenkel, le Brésil souhaite "réduire le risque" de voir Washington classer les deux principaux gangs du pays dans les organisations terroristes.

"Les Etats-Unis considèrent de plus en plus ces groupes comme des organisations criminelles transnationales sophistiquées ayant une portée régionale", juge Rebecca Bill Chavez, la présidente du groupe de réflexion Inter-American Dialogue, dont le siège est à Washington.

"Mais, au Brésil, cela suscite de réelles préoccupations quant aux implications juridiques, politiques et en matière de souveraineté."

- Terres rares -

La rencontre Lula-Trump devait également porter sur l'intérêt américain pour les vastes gisements brésiliens de terres rares, des minéraux essentiels à la fabrication de nombreux produits technologiques.

Le Brésil possède les deuxièmes réserves de terres rares les plus importantes au monde, derrière la Chine.

Les Etats-Unis enquêtent en outre sur le Brésil pour pratiques commerciales déloyales, notamment pour déterminer si le système de virement bancaire gratuit Pix sape la compétitivité des entreprises américaines.

Inauguré en 2020, le Pix a révolutionné les paiements au Brésil et a dépassé l'utilisation des cartes bancaires, avec sept milliards de transactions rien qu'au mois de janvier, selon la banque centrale.