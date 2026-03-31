Selon un actionnaire, la quantité de pétrole potentiellement récupérable dans le gisement namibien de Mopane augmente de 57 %

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Les estimations des ressources contingentes du champ offshore de Mopane en Namibie, exploité par Galp GALP.LS , ont augmenté de 57 % pour atteindre 1,38 milliard de barils d'équivalent pétrole (boe) après les récents forages d'évaluation, a déclaré l'actionnaire canadien Sintana Energy SEI.V .

Les ressources contingentes sont considérées comme potentiellement récupérables, mais restent soumises à des contingences techniques, économiques et autres.

Dans un communiqué publié lundi sur son site Internet, Sintana a déclaré que cette augmentation soulignait "l'important potentiel de ressources de Mopane et du complexe plus large de la licence d'exploration pétrolière 83 (PEL 83)" au large de la Namibie.

Galp, qui exploite la PEL 83 et en détient 80 %, s'est refusé à tout commentaire.

La découverte de Mopane est estimée à au moins 10 milliards de bep en ressources totales, mais les ressources contingentes ne représentent qu'une fraction de ce chiffre.

Les compagnies pétrolières internationales ont afflué en Namibie, qui n'a actuellement aucune production d'hydrocarbures, après une série de découvertes très médiatisées depuis 2022, qui ont fait naître l'espoir que le pays devienne un producteur de pétrole important.

Sintana, qui détient une participation indirecte de 4,9 % dans PEL 83, a déclaré que les ressources contingentes s'élevaient précédemment à 875 millions de bep, classées "3C" selon le système de gestion des ressources pétrolières, ce qui implique des volumes récupérables optimistes si les aléas sont résolus.

TotalEnergies est en train d'acquérir une participation de 40 % dans PEL 83 et devrait assumer la fonction d'opérateur avant une campagne de forage de trois puits qui devrait débuter au second semestre 2026.

Sintana a déclaré que "TotalEnergies a indiqué le potentiel d'une nouvelle croissance significative des ressources" à partir d'une éventuelle extension vers l'intérieur de Mopane, ainsi que de deux grands prospects nouvellement identifiés, Quiver et Sobreiro.

La décision finale d'investissement devrait être prise en 2028, et le premier pétrole devrait être extrait en 2032, a précisé Sintana.

TotalEnergies et Chevron détiennent tous deux des participations dans des champs pétroliers près de Mopane.