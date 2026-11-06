Selon UBS, la « vague bleue » pourrait redéfinir l'implantation des centres de données aux États-Unis

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(Ajout d'un article de blog)

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LA « VAGUE BLEUE » POURRAIT REDÉFINIR L'IMPLANTATION DES CENTRES DE DONNÉES AUX ÉTATS-UNIS, SELON UBS

UBS s'attend à ce que des centres de données soient construits malgré l'opposition locale, mais estime que les mesures prises au niveau des États et des collectivités locales pourraient modifier leur emplacement et le rythme de leur construction.

« Les élections de mi-mandat aux États-Unis pourraient avoir des répercussions sur le rythme et la localisation du déploiement des centres de données, et par conséquent sur le calendrier de rentabilisation des engagements d’investissement », a indiqué UBS Global Research dans une note publiée jeudi.

Le nouveau Congrès pourrait durcir les règles d’imputation des coûts, a indiqué UBS, ce qui rendrait la construction de nouvelles installations plus difficile.

Le développement des centres de données a fait l’objet d’une attention particulière de la part du public en raison de sa forte consommation d’énergie et d’eau, et a été intégré à plusieurs campagnes électorales du camp démocrate.

Le risque le plus important réside au niveau des gouvernements des États et des collectivités locales, où les nouveaux gouverneurs, les assemblées législatives et les élus locaux exercent un contrôle plus direct sur ces projets, a précisé UBS.

Les commissions des services publics des États peuvent obliger les centres de données à payer davantage pour l’électricité et les modernisations du réseau, ou les reléguer en fin de file d’attente pour le raccordement, a précisé la société de courtage.

La réduction des allègements fiscaux accordés par les États sur les équipements des centres de données pourrait également modifier les lieux de construction des projets, a déclaré UBS.

« Dans l’ensemble, les mesures prises au niveau des États et au niveau local sont plus susceptibles d’influencer le lieu et le rythme de développement des capacités que de remettre en cause la réalisation même de ces projets », a déclaré la société de courtage.

(Kanchana Chakravarty)

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