Selon The Verge, Microsoft limite l'utilisation par ses employés de Claude Fable 5 d'Anthropic en raison de préoccupations liées à la conservation des données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O limite l'utilisation par ses employés de Claude Fable 5 d'Anthropic en raison des nouvelles exigences de conservation des données imposées par cette start-up spécialisée dans l'IA, a rapporté mercredi The Verge, citant des sources.

Anthropic a annoncé mardi le lancement de Claude Fable 5 , une version publique de son modèle d'IA Mythos, assortie de restrictions interdisant son utilisation dans des domaines à risque tels que la cybersécurité.

Claude Fable 5 est le modèle le plus puissant qu'Anthropic ait mis à disposition pour une utilisation plus large, la société mettant en avant ses performances en matière d'ingénierie logicielle et d'analyse.

Selon l'article, Microsoft a informé ses employés que ses équipes juridiques évaluaient actuellement les modifications apportées aux exigences d'Anthropic en matière de conservation des données.

Les préoccupations portent principalement sur les données clients et les informations confidentielles, et il n'est pas encore clair si les équipes juridiques de Microsoft autoriseront l'utilisation interne de Claude Fable 5, précise le rapport.

Conformément à la politique de conservation des données d'Anthropic pour les modèles de classe Mythos, les requêtes soumises et les résultats générés sont conservés pendant 30 jours à des fins de confiance et de sécurité sur toutes les plateformes où les modèles sont proposés.

Anthropic conserve les entrées et les sorties pendant une durée maximale de deux ans si ses classificateurs de confiance et de sécurité les signalent comme enfreignant sa politique d'utilisation.

Microsoft et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Anthropic a déclaré la semaine dernière avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, mais n'a pas divulgué le montant ni les conditions de l'opération.

La société a levé pour la dernière fois 65 milliards de dollars à une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars fin mai, ce qui la place devant son rival OpenAI.