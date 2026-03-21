Selon The Information, OpenAI va étendre les publicités sur ChatGPT à tous les utilisateurs gratuits et à bas prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a informé les agences de publicité qu'elle augmentait le nombre d'utilisateurs à qui des publicités sont présentées. ChatGPT devrait afficher des publicités pour tous les utilisateurs sur ses versions gratuites et bon marché dans les semaines à venir, a rapporté The Information samedi, citant des personnes informées sur le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.