Selon The Information, OpenAI va commencer à proposer des annonces de chatbots aux annonceurs

OpenAI a commencé à proposer ses nouvelles annonces de chatbot à des dizaines d'annonceurs, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

OpenAI demande à un petit groupe d'annonceurs de s'engager à dépenser moins d'un million de dollars chacun au cours d'une période d'essai de plusieurs semaines, les annonces étant lancées au début du mois de février, selon le rapport.

Selon le rapport, l'entreprise facture sur la base des vues de la publicité plutôt que sur les clics par publicité.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors de ses heures d'ouverture habituelles .

La société n'offre pas encore de technologie permettant aux annonceurs d'acheter facilement des publicités eux-mêmes, mais elle travaille à la mise en place de publicités en libre-service, selon le rapport de The Information.

Ce rapport intervient après que la société soutenue par Microsoft a déclaré la semaine dernière qu'elle commencerait à montrer des publicités dans ChatGPT à certains utilisateurs américains, intensifiant ainsi ses efforts pour générer des revenus à partir du chatbot d'intelligence artificielle afin de financer les coûts élevés de développement de la technologie.

Cette décision marque un tournant majeur pour l'entreprise qui s'appuyait jusqu'à présent sur les abonnements. Elle montre la pression que subit OpenAI pour augmenter ses revenus, alors qu'elle dépense beaucoup pour ses centres de données et qu'elle se prépare à une introduction en bourse largement anticipée.