Selon The Information, OpenAI s'apprête à dévoiler des annonces de chatbots à ses annonceurs

OpenAI prévoit de dévoiler ses annonces de chatbot en février à des dizaines de ses annonceurs, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.