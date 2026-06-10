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Selon The Information, OpenAI envisagerait de louer un centre de données dans l'Ohio avec le soutien de Nvidia
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec détails et contexte)

OpenAI serait en pourparlers pour louer un campus de centres de données d'une capacité prévue de 10 gigawatts sur un terrain fédéral dans l'Ohio, dans le cadre d'un accord qui pourrait inclure un soutien financier de Nvidia

NVDA.O , a rapporté mardi The Information, citant deux personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Voici quelques détails:

* La construction du campus pourrait coûter au moins 500 milliards de dollars, selon les prix actuels des puces, de la main-d'œuvre, de l'électricité et d'autres intrants, indique le rapport.

* OpenAI contrôlerait les équipements du site dans le cadre d'un bail de 20 ans, les paiements devant débuter dès le lancement des opérations; la première phase est prévue pour 2028, ajoute le rapport.

* Le site , l'un des plus grands du genre, serait développé par SB Energy, une filiale de SoftBank 9984.T , sur un terrain appartenant au ministère de l'Énergie dans le sud de l'Ohio.

* Selon le rapport, Nvidia devrait fournir le matériel informatique du site et apporter une garantie financière pour le bail d'OpenAI et le financement de SB Energy.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI et Nvidia n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

* Plus tôt cette année, le fabricant de ChatGPT a suspendu son projet de centre de données “Stargate” au Royaume-Uni, invoquant des obstacles réglementaires et des coûts énergétiques élevés.

* Par ailleurs, Apollo APO.N et Blackstone BX.N financent une extension de capacité d'IA de 35 milliards de dollars pour Anthropic utilisant des puces Broadcom AVGO.O , a rapporté Reuters cette semaine.

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