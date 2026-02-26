 Aller au contenu principal
Selon The Information, OpenAI a embauché l'ancien responsable des modèles d'Apple de Meta
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 03:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails tirés du rapport de The Information et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

OpenAI a embauché Ruoming Pang, un chercheur en IA très en vue chez Meta META.O , qui avait rejoint la société en provenance d'Apple AAPL.O il y a environ sept mois, a rapporté The Information mercredi, citant un porte-parole d'OpenAI.

Meta et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Pang supervisait l'infrastructure d'intelligence artificielle pour le Superintelligence Labs de Meta, qui développe la prochaine génération de modèles d'intelligence artificielle de l'entreprise. Il a quitté Meta la semaine dernière après avoir été agressivement recruté par OpenAI pendant plusieurs mois, ajoute le rapport. Pang a rejoint Meta l'année dernière avec un plan de rémunération évalué à plus de 200 millions de dollars sur plusieurs années, selon un rapport de Bloomberg .

Meta et ses pairs alimentent une féroce guerre des talents dans la Silicon Valley par le biais d'embauches agressives, les entreprises technologiques offrant des rémunérations de plusieurs millions de dollars pour attirer les meilleurs talents dans la course à la prochaine vague d'IA.

