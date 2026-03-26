Selon The Information, Microsoft gèle les embauches dans ses principaux groupes de vente et d'informatique dématérialisée

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Les dirigeants de Microsoft MSFT.O ont demandé ces dernières semaines aux responsables des principales divisions, y compris l'unité Cloud et les groupes de vente nord-américains, de suspendre les nouvelles embauches, a rapporté The Information jeudi, citant trois employés ayant une connaissance directe de la décision.