Selon The Information, Microsoft gèle les embauches dans ses principaux groupes de vente et d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les dirigeants de Microsoft MSFT.O ont demandé ces dernières semaines aux responsables des principales divisions, y compris l'unité Cloud et les groupes de vente nord-américains, de suspendre les nouvelles embauches, a rapporté The Information jeudi, citant trois employés ayant une connaissance directe de la décision.
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