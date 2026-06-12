Selon The Information, Microsoft aurait envisagé de scinder Xbox

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 6)

Microsoft MSFT.O étudie différentes options pour sa division Xbox, notamment une éventuelle scission ou une restructuration en filiale à 100 %, a rapporté vendredi The Information, citant trois personnes directement au courant des discussions.

Le fabricant de Windows évalue également d'autres options, telles que la création d'une coentreprise avec d'autres partenaires, alors qu'il se prépare à réorganiser la division, ce qui pourrait faciliter la vente de l'activité jeux vidéo, selon l'article.

Xbox aconnu des difficultés ces dernières années, le pari de Microsoft sur les abonnements et le cloud gaming n'ayant pas réussi à compenser la baisse des ventes de consoles et le manque de titres phares.

Bien qu'aucune restructuration ne soit imminente, toutes les options restent sur la table, a rapporté The Information.

Microsoft exploite le réseau professionnel LinkedIn et la plateforme de développement logiciel GitHub en tant que filiales à 100 %, un modèle qui pourrait servir de référence pour la division Xbox.

Asha Sharma, qui a pris la tête de la division jeux vidéo en février, prévoit d'augmenter les dépenses pour accélérer le développement de nouveaux titres Xbox issus de ses franchises les plus populaires, notamment “Halo”, “Fallout” et “The Elder Scrolls”, selon le rapport.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, et la directrice financière , Amy Hood, ont approuvé le plan de Mme Sharma visant à augmenter les dépenses consacrées au développement de jeux de premier plan pour l'exercice fiscal débutant en juillet,mais le budget n'a pas encore été finalisé et pourrait encore évoluer, précise l'article.

Microsoft n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Bloomberg News a rapporté mercredi que Xbox prévoyait d'importants licenciements le mois prochain ainsi que des coupes significatives dans les budgets marketing et autres, marquant la première restructuration majeure sous la direction de Sharma.