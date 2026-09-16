 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon The Information, Meta prévoit de lancer à l'automne des lunettes connectées sans caméra
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 00:58
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

Meta META.O prévoit de commercialiser cet automne une paire de lunettes connectées sans caméra, dont le nom de code interne est « Luna », suite à la controverse grandissante autour des lunettes connectées et de leurs capacités d’enregistrement, a rapporté mardi The Information, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Ce nouveau modèle de lunettes est équipé de six microphones intégrés qui permettent aux utilisateurs de dialoguer avec le chatbot IA de Meta et avec Muse, l’agent IA grand public récemment lancé par l’entreprise, précise l’article.

* Luna dispose également d’un bouton sur le côté permettant d’activer rapidement Meta AI, ainsi que de haut-parleurs similaires à ceux des modèles actuels, a ajouté The Information.

* Meta pourrait dévoiler ces lunettes lors de sa conférence annuelle des développeurs « Connect », mercredi et jeudi prochains, et prévoit de les commercialiser en octobre, selon l’article.

* Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

META PLATFORMS
670,2400 USD NASDAQ +0,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,3 -0,17%
CAC 40
8 090,28 -0,34%
Or
4 286,6 -0,17%
TOTALENERGIES
80,49 +1,21%
2CRSI
26,6 -2,92%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank