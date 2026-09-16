Selon The Information, Meta prévoit de lancer à l'automne des lunettes connectées sans caméra

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

Meta META.O prévoit de commercialiser cet automne une paire de lunettes connectées sans caméra, dont le nom de code interne est « Luna », suite à la controverse grandissante autour des lunettes connectées et de leurs capacités d’enregistrement, a rapporté mardi The Information, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Ce nouveau modèle de lunettes est équipé de six microphones intégrés qui permettent aux utilisateurs de dialoguer avec le chatbot IA de Meta et avec Muse, l’agent IA grand public récemment lancé par l’entreprise, précise l’article.

* Luna dispose également d’un bouton sur le côté permettant d’activer rapidement Meta AI, ainsi que de haut-parleurs similaires à ceux des modèles actuels, a ajouté The Information.

* Meta pourrait dévoiler ces lunettes lors de sa conférence annuelle des développeurs « Connect », mercredi et jeudi prochains, et prévoit de les commercialiser en octobre, selon l’article.

* Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.