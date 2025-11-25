 Aller au contenu principal
Selon The Information, Meta est en pourparlers pour dépenser des milliards dans les puces de Google
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture tout au long de l'article pour ajouter des détails, du contexte et des mouvements d'actions)

Meta Platforms META.O est en pourparlers avec Google pour dépenser des milliards de dollars sur les puces de l'entreprise appartenant à Alphabet GOOGL.O pour une utilisation dans ses centres de données à partir de 2027, a rapporté The Information, une décision qui ferait de Google un rival sérieux du géant des semi-conducteurs Nvidia

NVDA.O .

Les négociations prévoient également que Meta loue des puces à Google Cloud dès l'année prochaine et s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par Google pour inciter ses clients à adopter ses unités de traitement tensoriel (TPUs) - utilisées pour les charges de travail d'intelligence artificielle - dans leurs propres centres de données, selon le rapport publié mardi, citant des personnes impliquées dans les négociations.

Cette initiative marquerait une rupture avec la stratégie actuelle de Google, qui consiste à n'utiliser les TPU que dans ses propres centres de données, et pourrait considérablement élargir le marché de ses puces, plaçant l'entreprise en concurrence directe avec les centaines de milliards dépensés pour les processeurs des centres de données afin d'alimenter les services d'IA.

Certains cadres de Google Cloud ont suggéré que la stratégie pourrait l'aider à capturer jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel de Nvidia, une tranche qui vaut des milliards de dollars, selon le rapport.

HAUSSE DES ACTIONS D'ALPHABET, BAISSE DE NVIDIA

Les actions d'Alphabet ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges de pré-marché, laissant la société à seulement 20 milliards de dollars d'une évaluation de 4 billions de dollars. Broadcom AVGO.O , qui aide Google à fabriquer ses puces d'intelligence artificielle, a gagné 2 %, tandis que Nvidia a chuté de 3,2 %.

La conclusion d'un accord sur les puces avec Meta, l'un des plus gros clients de Nvidia, qui prévoit de dépenser jusqu'à 72 milliards de dollars cette année, constituerait un coup d'éclat pour Google, qui est déjà l'un des plus grands gagnants du boom de l'IA générative grâce à l'augmentation de la demande de ses services en nuage de la part des entreprises qui adoptent cette technologie.

Alphabet, Meta et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport.

La demande de puces personnalisées telles que les TPU a explosé ces dernières années, les entreprises cherchant des alternatives aux processeurs graphiques de Nvidia, coûteux et soumis à des contraintes d'approvisionnement. Anthropic a déclaré le mois dernier qu'elle élargissait son accord avec Google pour utiliser jusqu'à un million de puces d'intelligence artificielle du géant technologique, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Google a pris de l'élan ces derniers mois en attirant Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett en tant qu'investisseur, en transformant son unité cloud autrefois marginale en un moteur de croissance et en obtenant de bonnes critiques préliminaires pour son dernier modèle Gemini 3. La location de puces Nvidia aux clients est une source importante de revenus pour son unité "cloud".

Pour s'attaquer à la domination de Nvidia, Google devrait surmonter près de deux décennies de code propriétaire Nvidia qui ont rendu l'écosystème de l'entreprise difficile à déloger. Plus de 4 millions de développeurs dans le monde s'appuient sur la plateforme logicielle CUDA de Nvidia pour créer des applications d'intelligence artificielle et autres.

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
BERKSHIRE HATH RG-A
762 010,010 USD NYSE +0,66%
BROADCOM
377,9600 USD NASDAQ +11,10%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
613,0500 USD NASDAQ +3,16%
NVIDIA
182,5500 USD NASDAQ +2,05%
