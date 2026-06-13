Selon The Information, le directeur général d'Amazon avait fait part de ses inquiétudes concernant les modèles d'IA d'Anthropic avant la répression menée par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Andy Jassy, directeur général d'Amazon
AMZN.O , figurait parmi les dirigeants du secteur technologique qui ont fait part cette semaine à de hauts responsables de l'administration Trump de leurs inquiétudes concernant les risques de sécurité liés aux modèles d'IA les plus avancés d'Anthropic, a rapporté samedi le site The Information, citant des sources proches du dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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