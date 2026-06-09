Selon The Information, Databricks serait en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation supérieure à 165 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La société de logiciels d'analyse de données Databricks a évoqué la possibilité de lever des fonds lors d'un tour de table qui pourrait débuter le mois prochain et la valoriser entre 165 et 175 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant des sources.

Voici quelques détails:

* Databricks, l'une des sociétés privées les plus valorisées, a finalisé plus tôt cette année une levée de fonds d'environ 5 milliards de dollars, avec une valorisation de 134 milliardsde dollars .

* C'est le dernier signe en date que les investisseurs misent gros sur les entreprises susceptibles de tirer profit de l'adoption croissante de l'intelligence artificielle. Les géants de la tech s'apprêtent à investir des milliards de dollars, tandis que les deux plus grandes entreprises d'IA, OpenAI et Anthropic, ont déposé leur dossier d'introduction en bourse .

* Databricks propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et développer des applications d'IA à partir de données complexes provenant de diverses sources. La société a déclaré en février avoir dépassé les 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, soit une hausse de 65 % par rapport à l'année précédente.

* Le directeur général Ali Ghodsi a indiqué en privé aux investisseurs que la société comptait toujours entrer en bourse, peut-être dès l'année prochaine, ajoute le rapport.

* Databricks n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.