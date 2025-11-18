 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 072,25
-2,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon The Information, Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur supérieure à 130 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 03:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de la réponse de l'entreprise et du contexte à partir du paragraphe 2)

La société d'analyse de données Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de plus de 130 milliards de dollars, soit environ 30 % de plus que lors de son dernier tour de table il y a deux mois, a rapporté The Information lundi, citant deux personnes familières avec les discussions.

L'entreprise a refusé de commenter ce rapport.

Databricks n'a pas signé de contrat avec des sociétés d'investissement, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information.

En septembre, la société basée à San Francisco a clôturé un tour de table d'un milliard de dollars qui l'a valorisée à 100 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde.

À l'époque, Databricks avait déclaré qu'elle était en passe d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 4 milliards de dollars, grâce à l'explosion de la demande pour ses produits d'intelligence artificielle. L'entreprise prévoyait d'utiliser les fonds pour accélérer sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, développer ses produits, lancer une catégorie de base de données opérationnelle et poursuivre les acquisitions et la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Fondée en 2013, Databricks propose une plateforme qui aide les utilisateurs à ingérer, analyser et créer des applications d'IA. L'entreprise est depuis longtemps considérée comme un candidat majeur à l'introduction en bourse et a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part d'investisseurs.

Databricks compte environ 15 000 clients, dont la société de paiement Block XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O .

Véhicules électriques

Valeurs associées

BLOCK RG-A
58,900 USD NYSE -2,59%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
63,86 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
59,59 USD Ice Europ -0,13%
RIVIAN AUTO RG-A
14,8700 USD NASDAQ -1,59%
SHELL
2 859,500 GBX LSE +0,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un manifestant tient une pancarte "Publiez tous les dossiers", demandant la publication des documents liés à l'affaire Epstein, devant le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein
    information fournie par AFP 18.11.2025 05:07 

    La Chambre américaine des représentants doit voter mardi sur un texte pour forcer l'administration Trump à plus de transparence dans l'affaire Epstein. Un scrutin en forme de défi envers le président républicain, qui a exercé de fortes pressions pour l'empêcher ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 17/11/2025
    Top 5 IA du 17/11/2025
    information fournie par Libertify 18.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Alstom , Dassault Aviation , Johnson & Johnson, Renault , Thales . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les

  • Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? ( AFP / Fred TANNEAU )
    Perrier: décision attendue sur la suspension des ventes demandée par UFC-Que Choisir
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:16 

    Les ventes de Perrier sous l'appellation "eau minérale naturelle" devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages ? Le tribunal judiciaire de Nanterre rend sa décision mardi, énième rebondissement ... Lire la suite

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, le 29 août 2025 à Toulon, dans le sud-est de la France ( POOL / Manon Cruz )
    Le tandem Merz-Macron en quête de souveraineté numérique pour l'Europe
    information fournie par AFP 18.11.2025 04:11 

    Le chancelier allemand et le président français veulent impulser mardi à Berlin la quête de "souveraineté numérique" d'une Europe terriblement dépendante des géants américains de la tech en pleine course à l'IA. Friedrich Merz et Emmanuel Macron, les dirigeants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank