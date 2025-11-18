Selon The Information, Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur supérieure à 130 milliards de dollars

La société d'analyse de données Databricks est en pourparlers pour lever des fonds à une valeur de plus de 130 milliards de dollars, soit environ 30 % de plus que lors de son dernier tour de table il y a deux mois, a rapporté The Information lundi, citant deux personnes familières avec les discussions.

L'entreprise a refusé de commenter ce rapport.

Databricks n'a pas signé de contrat avec des sociétés d'investissement, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement l'information.

En septembre, la société basée à San Francisco a clôturé un tour de table d'un milliard de dollars qui l'a valorisée à 100 milliards de dollars, faisant d'elle l'une des entreprises privées les plus précieuses au monde.

À l'époque, Databricks avait déclaré qu'elle était en passe d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 4 milliards de dollars, grâce à l'explosion de la demande pour ses produits d'intelligence artificielle. L'entreprise prévoyait d'utiliser les fonds pour accélérer sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, développer ses produits, lancer une catégorie de base de données opérationnelle et poursuivre les acquisitions et la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Fondée en 2013, Databricks propose une plateforme qui aide les utilisateurs à ingérer, analyser et créer des applications d'IA. L'entreprise est depuis longtemps considérée comme un candidat majeur à l'introduction en bourse et a reçu de nombreuses demandes de renseignements de la part d'investisseurs.

Databricks compte environ 15 000 clients, dont la société de paiement Block XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O .