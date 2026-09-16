Selon The Information, Apple envisagerait d'utiliser la technologie de Nvidia en vue d'un éventuel retour sur le marché des serveurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture intégrale pour ajouter des détails et du contexte)

Apple envisage de faire son retour sur le marché des serveurs d’entreprise, en associant ses propres puces à la technologie réseau de Nvidia, a rapporté mercredi The Information, citant des sources proches du dossier.

Selon cet article, Apple AAPL.O , dont le siège se trouve à Cupertino, en Californie, développe actuellement un serveur dédié à l’IA qui pourrait être proposé avec deux ou quatre puces M8 Ultra, ses processeurs les plus performants.

Une telle initiative marquerait l’entrée d’Apple dans le domaine des infrastructures d’IA — en ciblant le marché en pleine croissance de l’inférence, alors que les charges de travail des entreprises passent de l’entraînement des modèles d’IA à leur exécution — tout en élargissant sa stratégie d’utilisation de ses propres puces au-delà des appareils grand public.

Le serveur ne devrait pas arriver sur le marché avant 2029 et pourrait encore être annulé ou lancé sans la technologie Nvidia, rapporte The Information. Le site ajoute que cette initiative a été soutenue par John Ternus , alors responsable du matériel et aujourd’hui directeur général, lors de son lancement il y a environ un an.

Apple envisage d'utiliser la technologie NVLink Fusion de Nvidia NVDA.O pour connecter les puces M8, certains collaborateurs estimant que Nvidia offre la meilleure solution de connectivité disponible pour ce projet, selon le rapport.

NVLink Fusion fournit aux fabricants de puces des connecteurs prêts à l'emploi et une mémoire spécialisée afin que les puces d’IA sur mesure puissent s’intégrer aux grands systèmes de centres de données de Nvidia.

Apple et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Le mois dernier, Apple a renouvelé sa gamme de Mac avec les puces M6, M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra, affirmant que la puce M6 en 2 nanomètres offre des performances IA jusqu’à quatre fois plus rapides, tandis que les puces haut de gamme s’adressent aux développeurs et aux charges de travail IA professionnelles.

Ce projet constituerait la première offre d’Apple en matière de matériel serveur dédié depuis l’arrêt de sa gamme Xserve en 2011, après avoir réorienté ses efforts vers le matériel Mac standard et les appareils grand public.

Le rapport suggère également un dégel dans les relations entre Apple et Nvidia. Les deux entreprises entretiennent des relations tendues depuis près de deux décennies, à la suite de différends qui ont abouti à la rupture des liens par Apple après des pannes généralisées de MacBook liées aux puces graphiques Nvidia.