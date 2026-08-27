Selon *The Information*, Anthropic prévoit de dévoiler son prospectus d'introduction en bourse après la Fête du Travail

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Anthropic prévoit de dévoiler son prospectus d'introduction en bourse après la fête du Travail, avec une cotation potentielle fin septembre ou début octobre, a rapporté jeudi The Information, citant des sources proches du dossier.

La start-up a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse plus tôt cette année, alors qu’elle est en concurrence avec son concurrent OpenAI pour leur entrée en bourse, dans un contexte d’engouement marqué des investisseurs pour les entreprises spécialisées dans l’IA.

* Selon l’article de The Information, Anthropic envisage d’autoriser ses actionnaires existants à vendre des actions dans le cadre de son introduction en bourse et étudie la possibilité de fixer des périodes de blocage plus longues que les 180 jours habituels.

* Autoriser les ventes d’actions secondaires lors de l’introduction en bourse permettrait à Anthropic de se démarquer des autres grandes introductions en bourse du secteur technologique de cette année, celles de SpaceX SPCX.O et de Cerebras CBRS.O , lors desquelles les actionnaires existants n’avaient pas pu vendre leurs actions.

* La première expiration de la période de blocage de SpaceX au début du mois a plus que doublé le nombre de ses actions cotées en bourse, et 12,9 milliards d’actions supplémentaires devraient être débloquées d’ici mi-2027, conformément à son calendrier échelonné.

* Anthropic, qui a déjà levé au moins 130 milliards de dollars pour répondre à ses besoins informatiques intensifs, devrait dépasser les 86 milliards de dollars levés par SpaceX lors de son introduction en bourse en juin, selon le rapport.

* On ignore encore quelle part de l’offre d’Anthropic sera constituée d’actions nouvellement émises et quelle part proviendra de ventes effectuées par des actionnaires existants.

* Selon The Information, la société aurait également envisagé d’exiger de ses employés lambda qu’ils vendent leurs actions via des plans de transactions 10b5-1 prédéfinis plutôt que lors des fenêtres de vente habituelles suivant la publication des résultats.

* Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.