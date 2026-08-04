Selon Telegram, la suspension imposée par Apple fait suite à une violation des règles relatives au contenu par un utilisateur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de Telegram et du directeur général d'Epic, ainsi que des détails; paragraphes 3 à 7 et 9 à 12) par Rishabh Jaiswal

Telegram a été brièvement retiré de l'App Store d'Apple à l'échelle mondiale après que le fabricant de l'iPhone a signalé qu'un utilisateur avait partagé du “contenu pédopornographique”, a indiqué mardi l'application de messagerie.

Cet incident fait suite à une suspension similaire en 2018, lorsque Apple avait temporairement retiré Telegram en raison de contenus que le fondateur de l’application, Pavel Durov, avait qualifiés à l’époque de “contenus inappropriés”, avant de la réintégrer après que Telegram eut renforcé ses mesures de protection.

Un porte-parole d’Apple a confirmé ce récent retrait temporaire, précisant que son examen avait révélé la présence de contenus enfreignant les directives interdisant les contenus pédopornographiques.

“L’application a ensuite été rétablie après que le développeur a rapidement supprimé le contenu et banni l’utilisateur qui l’avait publié”, a ajouté le porte-parole.

L’application a été retirée puis rétablie le jour même, après que Telegram a pris des mesures.

Telegram, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois, affirme appliquer une politique de tolérance zéro envers les contenus liés à l’abus sexuel d’enfants, et avoir bloqué près de 338.000 groupes et chaînes pour ce motif cette année.

“Je suis sûr que cette position s’appliquera de la même manière à toutes les autres applications de l’App Store à l’avenir, n’est-ce pas? Apple”, a posté Telegram sur X en réponse à un utilisateur qui avait partagé la déclaration d’Apple.

Tim Sweeney, directeur général d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite, qui est aux prises depuis des années avec Apple dans le cadre de litiges juridiques, a remis en question la décision du géant américain de la technologie.

“Apple a déclaré avoir retiré l’application de la mise à disposition d’un milliard d’utilisateurs parce qu’un utilisateur de Telegram a publié quelque chose d’horrible et d’illégal”, a écrit Sweeney sur X.

“Ils n’ont pas précisé comment, si tel est le critère de retrait des applications, une application de communication quelconque pourrait fonctionner à grande échelle, y compris iMessage.”

Un porte-parole d’Apple n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires concernant cette violation des directives.

Telegram a déjà fait l’objet d’une surveillance réglementaire pour sa gestion des contenus pédopornographiques et d’autres contenus illégaux, pas plus tard qu’en avril dernier, lorsque l’Ofcom , l’autorité britannique de régulation des télécommunications, a ouvert une enquête sur des éléments suggérant le partage de contenus pédopornographiques.

Telegram a “catégoriquement” nié les accusations de l’autorité de régulation des communications, ajoutant que depuis 2018, l’application avait “pratiquement éliminé” la diffusion publique de contenus pédopornographiques grâce à des algorithmes de détection.

Telegram a également été condamné en février à une amende par l’autorité australienne de régulation de la sécurité en ligne pour avoir tardé à répondre aux demandes concernant les mesures prises pour lutter contre les contenus liés à la pédopornographie et aux comportements extrémistes violents.