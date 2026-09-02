Selon TD Cowen, la tendance à l'augmentation mammaire, alimentée par les médicaments à base de GLP-1, profite à Establishment Labs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** La société de courtage TD Cowen considère les statistiques de l'American Society of Plastic Surgeons (Société américaine des chirurgiens plasticiens) pour 2025 comme un indicateur positif significatif pour le fabricant d'implants mammaires Establishment Labs ESTA.O

** La croissance du marché américain de la chirurgie esthétique s’est accélérée pour atteindre 7% en 2025, tandis que les interventions d’augmentation mammaire ont progressé de 11% et les liftings mammaires de 8%, selon ces données

** Les interventions liées à la reconstruction corporelle après une perte de poids ont progressé de plus de 20% dans plusieurs catégories, tandis que 82% des chirurgiens plasticiens ont fait état de consultations liées au GLP-1

** “Ces données démontrent clairement que la perte de poids induite par le GLP-1 devient un moteur structurel croissant de la demande d’augmentations mammaires, et Establishment est le mieux placé pour en tirer parti” — TD Cowen

** La société de courtage estime que le moment est propice pour ESTA, alors que les implants mammaires Motiva font leur entrée sur un marché américain de l’augmentation mammaire dont la croissance est passée d’environ 1% à 11%

** TD Cowen ajoute que la convergence des tendances — à savoir la demande de perte de poids induite par le GLP-1, l'accélération des volumes d'augmentations mammaires et le portefeuille de produits différenciés d'ESTA — rend cette opportunité de croissance plus attractive qu'un simple gain de parts de marché dans le secteur des implants

** À la dernière clôture, ESTA affichait une baisse de 4,6% depuis le début de l’année