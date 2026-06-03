Selon TD Cowen, la reprise des gestionnaires d'actifs alternatifs pourrait être retardée après la mise à jour de Cliffwater

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3 juin - ** TD Cowen estime que la reprise des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs pourrait être repoussée au-delà de la fête du Travail après la publication mardi des résultats de l'offre publique d'achat de Cliffwater ** Le fonds de crédit privé phare de Cliffwater, d'une valeur de 31,3 milliards de dollars et non coté en bourse, a vu les investisseurs demander le rachat de 17% des parts au deuxième trimestre, pire que les 14% demandés au premier trimestre

** Bill Katz, de TD Cowen, s'attend à ce que le secteur s'oriente davantage vers la limite de 5% pour les demandes de retrait

** La mise à jour concernant Cliffwater n'a pas été particulièrement surprenante, compte tenu de l'attention accrue portée par les investisseurs et les médias tout au long du mois d'avril aux prêts directs, mais les prochaines mises à jour sur les rachats feront l'objet d'une attention particulière, selon M. Katz

** Les fenêtres de rachat du deuxième trimestre ont commencé à se refermer vendredi dernier et s'étaleront sur le mois de juin, les principaux fonds de crédit privés devant publier leurs résultats dans les semaines à venir

** "Si les prochaines mises à jour (concernant les fenêtres de rachat précédentes de mars/avril) ne montrent pas d'amélioration, le groupe pourrait stagner jusqu'à la fin de l'exercice, hors dynamique des risques géopolitiques" - M. Katz