Selon Shell, les perturbations dans le détroit d'Ormuz pourraient freiner le commerce du GNL en 2026, tandis que la demande devrait augmenter d'ici 2050

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour visant à reformuler l'introduction et à ajouter des précisions sur la demande asiatique aux paragraphes 14 et 16)

* La demande mondiale devrait atteindre près de 700 millions de tonnes métriques par an d’ici 2050

* Le commerce mondial de GNL devrait stagner en 2026, avant de renouer avec la croissance en 2027

* L'Asie du Sud et du Sud-Est représentera 40 % des importations de GNL d'ici 2050

par Marwa Rashad, Stephanie Kelly et Emily Chow

Les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz dues à la guerre en Iran pourraient maintenir le commerce mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) à un niveau stable cette année si les flux reviennent à la normale au cours des trois prochains mois, a déclaré Shell mardi, même si le groupe s’attend à une reprise de la croissance en 2027 et à une forte hausse de la demande d’ici 2050.

La grave perturbation du trafic de méthaniers sur cette voie maritime cruciale a entraîné la suspension d’environ un cinquième de l’approvisionnement mensuel mondial en GNL depuis le début du conflit. Le géant de l’énergie Shell SHEL.L s’attendait à ce que le commerce du GNL, qui avait atteint 422 millions de tonnes métriques en 2025, augmente en 2026.

Shell prévoit toutefois que la demande mondiale de GNL augmentera tout de même d’environ 65 % d’ici 2050, principalement sous l’impulsion de l’Asie, alors que les pays recherchent des alternatives au charbon moins émettrices et que les centres de données font grimper la demande en électricité, selon les perspectives annuelles de la société sur le GNL.

La demande mondiale devrait atteindre près de 700 millions de tonnes par an d’ici là, a indiqué le plus grand négociant mondial de ce combustible ultra-froid.

"Le conflit a provoqué un choc à l’échelle du système, avec des perturbations en cascade dans tous les segments de l’économie, mais le secteur du GNL s’est montré résilient et capable de s’adapter à l’évolution des conditions du marché", a déclaré Cederic Cremers, président de la division Gaz intégré chez Shell, dans ce rapport.

La société a indiqué que la croissance récente de l’offre de GNL et des infrastructures de regazéification avait amélioré la résilience du marché et contribué à limiter l’impact des perturbations sur le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

De plus, la mise en service de nouvelles installations de liquéfaction en Amérique du Nord, l’amélioration des performances des usines existantes et le ralentissement des importations asiatiques de GNL ont contribué à compenser la baisse de l’offre en provenance du Moyen-Orient. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a perturbé les perspectives mondiales du GNL, faisant grimper les prix, endommageant les installations d’exportation du Qatar et retardant l’arrivée de nouvelles livraisons, ce qui jette le doute sur la demande des acheteurs asiatiques, sensibles aux prix. Les analystes s’attendent à ce que la hausse des prix freine la demande en Asie du Sud, les acheteurs se tournant vers d’autres sources de GNL ou optant pour le charbon et le gaz national.

Les importations asiatiques de GNL pour le premier semestre 2026 ont baissé de près de 4 % pour s’établir à 127,70 millions de tonnes par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données du cabinet d’analyse Kpler. Bien que les prix spot du GNL en Asie aient dépassé les 20 dollars par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) au plus fort de la crise au Moyen-Orient, ils sont restés bien en deçà des niveaux observés en 2022 à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie , ce qui témoigne d’une plus grande résilience du marché du GNL, a déclaré Shell.

Les prix spot du GNL en Asie s’établissaient dernièrement à 15,35 dollars/mmBtu, leur plus bas niveau depuis près de quatre mois, le marché gardant espoir quant à la conclusion d’un accord de paix pour mettre fin au conflit. LNG-AS

BESOIN DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

Environ 180 millions de tonnes par an de nouvelles capacités de GNL devraient arriver sur le marché d’ici 2030, améliorant ainsi la disponibilité et l’accessibilité financière du gaz et stimulant la demande sur de nouveaux marchés.

Les prévisions indiquent que l’Asie du Sud et du Sud-Est représenteront environ 40 % des importations mondiales de GNL d’ici 2050, les pays recherchant des alternatives au charbon à plus faibles émissions pour répondre à une demande énergétique en forte croissance.

Cette croissance intervient alors que la production nationale de gaz dans les pays émergents d’Asie devrait diminuer alors même que la demande augmente, ce qui signifie que la région aura besoin d’environ 300 millions de tonnes de GNL par an pour répondre à la demande totale de gaz d’ici 2050, selon Shell.

Sur les marchés asiatiques plus matures tels que le Japon, les centres de données apparaissent comme une nouvelle source de demande en électricité, indique le rapport.

Toutefois, en Chine, premier importateur mondial de GNL, Shell s’attend à ce que les importations de GNL se modèrent alors même que la demande de gaz continue de croître, et prévoit une baisse des importations annuelles de GNL cette année en raison du conflit avec l’Iran.

Le GNL continuera également à jouer un rôle clé dans la sécurité énergétique européenne et contribuera à équilibrer la production intermittente d’énergie renouvelable à mesure que la production nationale de gaz diminuera, a déclaré Shell.

Pour répondre à la demande croissante, des investissements supplémentaires importants seront nécessaires dans de nouveaux projets d’exportation de GNL tout au long des années 2030 et 2040, avec environ 200 millions de tonnes par an de nouvelles capacités d’approvisionnement requises en plus des projets déjà en cours de construction.