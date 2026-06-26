Selon RBC, les tendances sous-jacentes en matière de rachats au deuxième trimestre semblent avoir atteint leur pic

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26 juin - ** Selon Bart Dziarski, analyste chez RBC, les tendances sous-jacentes observées dans les récentes demandes de rachat enregistrées au deuxième trimestre par les principaux fonds de crédit privés non cotés semblent avoir atteint un pic

** Alors que les demandes de rachat ont pour la plupart augmenté d’un trimestre à l’autre chez les principaux fonds, les plus grands gestionnaires d’actifs ont mis en évidence une divergence régionale parmi les investisseurs

** Les principaux gestionnaires d’actifs ont constaté une baisse d’une période à l’autre des demandes de rachat aux États-Unis lors des offres publiques de rachat du deuxième trimestre, alors même que les investisseurs offshore faisaient grimper le nombre global de demandes de rachat ** Ares ARES.N a vu les demandes de rachat liées à la gestion de fortune privée aux États-Unis reculer de 35% d’un trimestre à l’autre, tandis que les demandes onshore aux États-Unis d’Apollo APO.N ont enregistré une baisse à 4,3%

** “Nous observons des signes de reprise dans les données. Il se pourrait que le pire soit derrière nous en termes de demandes de rachat et que les flux nets aient atteint leur niveau le plus bas,” déclare Bart Dziarski ** RBC souligne qu’Oaktree constitue une exception positive au deuxième trimestre, les demandes de rachat de son fonds de crédit privé ayant baissé d’un trimestre à l’autre, à contre-courant de la tendance générale

** La solidité du portefeuille du fonds contribuera à renforcer l’image de marque et le positionnement d’Oaktree auprès des investisseurs fortunés, explique Bart Dziarski.