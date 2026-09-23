Selon RBC, la faiblesse du secteur de l'IA semble alimenter la hausse des titres biotech

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* Les contrats à terme sur les indices boursiers américains en légère baisse

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,4%

* Le dollar se raffermit; le pétrole brut américain progresse; le bitcoin recule d’environ 1%; l’or baisse de > 1%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 4,99%

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SELON RBC, LA FAIBLESSE DU SECTEUR DE L'IA SEMBLE ALIMENTER LA HAUSSE DES TITRES BIOTECH

La faiblesse des valeurs liées à l’intelligence artificielle pourrait contribuer à alimenter la remontée du secteur biotechnologique, les investisseurs transférant leurs capitaux des actions technologiques volatiles vers les valeurs du secteur de la santé, selon RBC Capital Markets.

Les valeurs de la santé et celles de l’IA, qui avaient historiquement tendance à évoluer de concert, sont devenues de plus en plus négativement corrélées ces derniers mois, a indiqué RBC, soulignant une rotation potentielle des capitaux entre ces secteurs.

La nature défensive et non cyclique du secteur de la santé pourrait en faire un refuge pour les investisseurs qui retirent leurs capitaux de marchés plus cycliques liés à l’IA, tels que celui des semi-conducteurs, en période d’instabilité, a déclaré RBC.

L'ETF SPDR S&P Biotech XBI.P a progressé de 17,1%, et l'indice Nasdaq Biotechnology .NBI a grimpé de 22,5% entre le 30 mars et le 10 août.

L’influence des mouvements liés à l’IA a semblé la plus forte parmi les grandes entreprises du secteur de la santé: GSK

GSK.L , AstraZeneca AZN.L , Gilead Sciences GILD.O , Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , AbbVie ABBV.N , Novartis

NOVN.S et Eli Lilly LLY.N figurent parmi les laboratoires pharmaceutiques présentant des corrélations inverses particulièrement fortes avec les actions des semi-conducteurs, a indiqué la société de courtage.

« Étant donné que jusqu’à 50% des fluctuations de cours à l’échelle du secteur pourraient être influencées par des enjeux macroéconomiques liés à l’IA, nous estimons que les investisseurs dans le secteur biotechnologique doivent maîtriser les fondamentaux du domaine de l’IA. »

La société de courtage estime que les évolutions liées à l’IA pourraient représenter entre 30% et 50% des fluctuations à court terme des cours des actions des géants du secteur de la santé, contre 10% à 18% pour les grandes capitalisations biotechnologiques et jusqu’à 5% pour les petites et moyennes capitalisations.

Un recul prolongé des valeurs de l’IA pourrait attirer davantage de capitaux vers les biotechnologies, a indiqué RBC, tandis qu’un regain de vigueur des valeurs technologiques pourrait inverser la tendance.

« Dans l’ensemble, nous considérons que l’appétit pour le risque des investisseurs sera probablement un facteur déterminant dans le choix entre ces marchés désormais inversement corrélés », ont déclaré les analystes de RBC, ajoutant: « Le secteur biotechnologique peut offrir des rendements attractifs à ceux qui se détournent de la technologie. »

(Siddhi Mahatole)

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