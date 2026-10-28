Selon RBC, l'impact des règles proposées en matière d'investissements dans le secteur biotechnologique en Chine devrait être minime

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28 octobre - ** Selon les analystes de RBC Capital Markets, le projet de règlement du Trésor américain concernant les investissements dans le secteur biotechnologique en Chine aura un impact minime sur le secteur, car les grandes entreprises devraient pouvoir poursuivre leurs opérations de fusions-acquisitions tandis que les plus petites conserveront l'accès à des actifs hors des États-Unis à des conditions plus abordables

** Le département a annoncé des projets de réglementation visant à contrôler les investissements en Chine et a ajouté le secteur des biotechnologies à la législation

** "La formulation actuelle… est suffisamment large pour permettre la conclusion de la plupart des opérations", a déclaré RBC, tout en soulignant une certaine incertitude, car les règles pourraient devenir plus restrictives ou plus souples

** Les entreprises ayant déjà procédé à des acquisitions, comme Jazz Pharma JAZZ.O , pourraient concentrer leurs ressources sur les fusions-acquisitions aux États-Unis afin d’éviter tout examen, même potentiel, de la part du Trésor, estime la société de courtage

** "Bien qu’il puisse subsister un risque médiatique pour des sociétés telles que Legend Biotech LEGN.O et BeOne Medicines ONC.O , qui sont encore parfois présentées comme des biotechnologies chinoises, nous estimons que les répercussions concrètes sont négligeables, car ONC est domiciliée en Suisse et LEGN aux Îles Caïmans" – RBC

** La société de courtage a ajouté que ses données suggèrent que le volume des transactions chinoises continue de croître, le nombre de transactions au premier semestre ayant atteint 45 et la part de l’ensemble des actifs sous licence passant de 5 % en 2024 à 12 % en 2026