Selon Oppenheimer, SpaceX va bouleverser le secteur américain des communications, qui pèse 1.600 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanchana Chakravarty

SpaceX SPCX.O va bouleverser le secteur américain des communications, évalué à 1.600 milliards de dollars, à mesure que Starlink, la division de services Internet par satellite de la société dirigée par Elon Musk, se développe, a déclaré Oppenheimer dans une note publiée mercredi, ajoutant que les fournisseurs d'accès Internet traditionnels tels qu'AT&T

T.N pourraient être les plus menacés.

La société de courtage a relevé ses estimations de chiffre d'affaires spatial pour 2035 , le faisant passer de 500 milliards de dollars à 800 milliards de dollars, en prévision de l'introduction en bourse très attendue de l'entreprise ce mois-ci.

* L'expansion de Starlink devrait exercer une pression supplémentaire sur les câblo-opérateurs, qui perdent déjà des abonnés.

* Oppenheimer a déclaré que des entreprises telles qu'AT&T, Verizon Communications VZ.N et T-Mobile TMUS.O pourraient connaître à l'avenir une baisse plus rapide de leurs abonnés et de leurs revenus.

* La société de courtage s'attend à ce que Starlink “s'impose dans de nombreuses applications critiques, réduisant ainsi le taux de désabonnement et renforçant son pouvoir de fixation des prix”.

* Oppenheimer a revu à la hausse ses estimations pour 2030 concernant le nombre d'abonnés au haut débit aux États-Unis, le portant de 10 millions à 15 millions.

* L'essor de SpaceX pourrait également lui permettre de pénétrer le marché des téléphones mobiles, évalué à 500 milliards de dollars, car l'entreprise vise à remplacer les smartphones, a déclaré Oppenheimer.

* “Si SpaceX mène à bien sa mission... elle deviendra la Compagnie des Indes orientales de l'espace des temps modernes, contrôlant les routes, les infrastructures et le commerce de toute une frontière et lui conférant une portée quasi-souveraine, bien au-delà de celle de n'importe quelle entreprise ordinaire”, a déclaré Oppenheimer.

* La société devrait faire son entrée au Nasdaq le 12 juin et vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, a rapporté Reuters.

* La valorisation de SpaceX repose sur Starlink, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, et sur une activité de lancement qui, selon les analystes et les investisseurs, a transformé l'accès à l'orbite.