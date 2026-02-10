Selon Nomura, les exportateurs indiens de pièces automobiles gagneront des parts de marché aux États-Unis après l'accord commercial

10 février - ** Selon Nomura, l'accord commercial avec les États-Unis et la dépréciation de la roupie aideront les exportateurs indiens de pièces automobiles à gagner des parts de marché aux États-Unis ** Le prélèvement sur les pièces automobiles dans le cadre commercial américain est nettement inférieur aux 25 % antérieurs, même s'il est assorti d'un quota

** En 2023, avant les droits de douane américains sur les produits indiens, l'Inde représentait 2 % des importations américaines de pièces automobiles, soit moins que le Mexique, le Canada, la Chine, le Japon et l'Allemagne - selon Nomura

** Bharat Forge BFRG.NS , Sona BLW SONB.NS , Balkrishna Industries BLKI.NS et Sansera Engineering SASE.NS seront les principaux bénéficiaires, selon la société de courtage

* L'amélioration du commerce soutiendrait la demande locale de véhicules commerciaux, ce qui profiterait à Ashok Leyland

ASOK.NS et à Tata Motors TATM.NS .

** Depuis le 2 février, date à laquelle l'accord a été annoncé, les actions du secteur automobile .NIFTYAUTO ont augmenté d'environ 5 %, le Nifty 50 .NSEI a augmenté de 3,4 %