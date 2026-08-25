Selon Mosaic, le secteur brésilien des engrais réclame des subventions alors que la guerre en Iran perturbe les approvisionnements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des citations tout au long du texte) par Roberto Samora

L'industrie brésilienne des engrais est en pourparlers avec le gouvernement fédéral au sujet d'un programme de subventions de 2 milliards de réaux (388,56 millions de dollars) d'une durée de trois mois, destiné à aider les fournisseurs à maintenir des prix abordables pour les agriculteurs dans un contexte de perturbations liées à la guerre en Iran, a déclaré à Reuters un dirigeant de Mosaic MOS.N .

L'aide proposée porterait principalement sur le soufre, dont le commerce mondial a été perturbé, environ 60% de la production mondiale transitant par le détroit d’Ormuz, a déclaré Eduardo Monteiro, directeur national de Mosaic pour le Brésil et le Paraguay.

“Nous sollicitons auprès du gouvernement une subvention similaire à celle dont a bénéficié le secteur pétrolier”, a déclaré Monteiro, faisant référence aux mesures prises par le Brésil par le passé pour atténuer la hausse des prix des carburants après le choc pétrolier lié au conflit au Moyen-Orient.

Le Brésil, grande puissance agricole, importe environ 90% des engrais qu’il consomme. Mosaic, l’un des principaux fournisseurs, a annoncé en juillet des réductions temporaires de production et la mise à l’arrêt d’usines d’engrais phosphatés en raison de contraintes d’approvisionnement en soufre.

Monteiro a indiqué que, selon les estimations du secteur, la demande brésilienne d'engrais devrait chuter cette année pour s'établir entre 42 et 45 millions de tonnes métriques, contre un niveau record d'environ 49 millions de tonnes en 2025.

Les importations brésiliennes d’engrais ont baissé d’environ 10% jusqu’en juillet par rapport à l’année précédente et ont chuté d’environ 50% depuis le début du mois d’août, a-t-il précisé.

Monteiro a précisé que la question faisait l’objet de discussions au sein d’une “cellule de crise” réunissant les ministères de l’Agriculture, des Finances, des Mines et de l’Énergie, ainsi que le cabinet du chef de cabinet du président, bien qu’aucune décision n’ait encore été prise.

Le dirigeant a indiqué que le secteur avait jusqu’à présent réussi à amortir l’impact du conflit en puisant dans les stocks constitués avant la guerre, mais a averti que les contraintes d’approvisionnement pourraient s’aggraver dans les mois à venir si les perturbations persistaient.

Même si la guerre devait prendre fin immédiatement, il faudrait environ 12 mois pour que l’approvisionnement mondial revienne à la normale, a-t-il déclaré, soulignant que d’autres grands fournisseurs – notamment la Chine et la Russie – limitent leurs exportations dans le contexte actuel du marché.

(1 dollar = 5,1472 reais)