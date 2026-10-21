Selon Morningstar, les investisseurs en obligations d'État britanniques s'attendent à ce que le budget soit adopté sans heurts sur les marchés

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Les principaux investisseurs en obligations d'État britanniques s'attendent à ce que le ministre des Finances, John Healey, parvienne à éviter d'attiser la volatilité du marché des gilts dans son budget du 28 octobre, a déclaré mercredi le cabinet d'études Morningstar.

La plupart des huit fonds obligataires interrogés par Morningstar ne détenaient pas de positions significatives de surpondération ou de sous-pondération sur les gilts à l'approche du budget.

Les rendements obligataires britanniques sont les plus élevés parmi les économies avancées du G7, principalement en raison des anticipations d’une hausse des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre liée à une inflation plus forte, plutôt qu’à des inquiétudes budgétaires.

Les indicateurs de risque budgétaire, tels que l'écart entre les rendements et les taux interbancaires, ainsi que les swaps de défaut de crédit souverains, n'ont guère évolué ces derniers mois, contrairement à ce qui s'est observé en France .

Voici un résumé du rapport de Morningstar.

• La plupart des fonds ont estimé que les gilts offraient une valeur attractive

• Le fonds «UK Government Bond Fund» de Royal London ne prévoit pas de nouvelles dépenses importantes. Il se concentre sur les gilts à 5 à 7 ans et surpondère les échéances plus longues

• Le fonds «MoneyBuilder Corporate Bond Fund» de Fidelity table sur un budget à faible volatilité et ne prévoit aucun changement significatif de son positionnement

• Le fonds Strategic Bond Fund de Jupiter a déclaré qu’il serait « très surpris » par un assouplissement budgétaire substantiel et a raccourci la durée des titres de dette britannique qu’il détient en début d’année en raison d’une volatilité accrue

• Le fonds «Global Investment Grade Corporate Bond» de BlueBay adopte une attitude attentiste, estimant que la réaction du marché dépendra d’un plan budgétaire crédible à long terme

• Le fonds «Aggregate Bond» de J.P. Morgan ne prend aucun risque significatif lié à la duration sur le marché britannique et s’attend à un mélange de hausses d’impôts et de réformes

• Le fonds «Global Bond Fund» d’Invesco (, spécialisé dans les obligations d’État britanniques), n’a pas pris de position en vue du budget, estimant que l’évolution de la situation au Moyen-Orient constitue un facteur plus déterminant pour les obligations d’État

• Le fonds «Global Macro Bond» de M&G ne détient qu’une très faible position à longue duration, ayant acheté des obligations à cinq ans en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis après la hausse rapide des rendements

• Le fonds « Gilt Yield » d’Allianz affiche une position légèrement longue sur la durée des obligations britanniques par rapport à son indice de référence et s’attend à un budget prudent visant à renforcer la crédibilité budgétaire