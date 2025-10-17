Selon Morningstar, les banques régionales américaines sont confrontées à un stress accru malgré des réserves plus importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tatiana Bautzer

Les banques régionales américaines montrent de plus en plus de signes de stress, même si elles ont stocké plus d'argent pour absorber les pertes de crédit et recherché des dépôts plus stables depuis la crise bancaire de 2023, selon un rapport de Morningstar publié vendredi.

Les banques sont susceptibles de voir davantage d'impayés et de pertes sur les prêts au cours des prochains trimestres, car elles sont sous la pression de l'inflation, des préoccupations géopolitiques et des pertes sur les prêts aux consommateurs à faible revenu, a écrit Michael Driscoll, responsable du risque de crédit des institutions financières chez Morningstar, dans le rapport.

Les banques ont fait appel au Standing Repo Facility de la Réserve fédérale américaine pour plus de 15 milliards de dollars depuis mercredi, ce qui est un signe de stress financier, a déclaré Michael Driscoll. Néanmoins, la plupart des prêteurs régionaux ont mis de côté suffisamment de réserves pour absorber les pertes sur prêts, a-t-il ajouté.

"Nous nous attendions à des pertes plus importantes que celles que nous avons constatées à ce stade du cycle de crédit - le marché semble réagir de manière excessive", a déclaré Michael Driscoll lors d'une interview accordée à Reuters.

Depuis les faillites de Silicon Valley, Signature Bank et First Republic en 2023, les banques se sont efforcées d'accroître la stabilité de leur financement, notamment en augmentant le nombre de dépôts assurés par le gouvernement américain.

Morningstar note que Zions Bancorporation ZION.O , dont les actions ont chuté de 14% jeudi, a 56% de sa base de dépôts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation, selon les documents déposés par la banque. Les actions de Zions se sont redressées vendredi matin et étaient en hausse de 3 %.

Bien que de nombreuses banques aient renforcé leur bilan, l'ébranlement de la confiance des investisseurs et des clients peut entraîner des retraits rapides de dépôts qui exacerbent d'autres problèmes.

Les actions des banques américaines ont rebondi vendredi après que de solides bénéfices ont soutenu le secteur. Les inquiétudes concernant le crédit se sont propagées plus tôt sur les marchés mondiaux, entraînant dans leur chute les valeurs financières en Europe et en Asie.