Selon Morningstar, l'offre de Warburg Pincus sous-évalue la société australienne Ingenia ; le cours de l'action grimpe

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(Actualités)

8 septembre - ** L'action de la société australienne Ingenia Communities INA.AX affiche une hausse de 1,7 % à 4,260 dollars australiens, après avoir bondi de 14,8 % lundi

** L'opérateur de résidences en location foncière a rejeté lundi une offre de rachat de 1,94 milliard de dollars australiens (1,40 milliard de dollars américains) émanant de Warburg Pincus, estimant que l'offre était sous-évaluée

** Morningstar estime que cette offre était « médiocre »; le prix proposé de 4,75 dollars australiens par action représente une décote de 17 % par rapport à la juste valeur estimée à 5,70 dollars australiens par action

** Morningstar estime que Warburg Pincus cherchait à tirer parti du faible cours de l’action d’Ingenia, qui a chuté de plus de 13 % au cours de la dernière semaine d’août à la suite de l’annonce selon laquelle la société proposait de racheter Peet PPC.AX pour 992,5 millions de dollars australiens

** L’une des conditions posées par Warburg Pincus est que l’acquisition de Peet par Ingenia ne se concrétise pas

** Morningstar adopte une position neutre quant à l’acquisition proposée de Peet, mais estime qu’elle comporte des risques compte tenu du modèle économique cyclique de l’entreprise

(1 dollar américain = 1,3858 dollar australien)