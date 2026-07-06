Selon Morgan Stanley, les investisseurs dans l'IA pourraient se tourner vers les hyperscalers plutôt que vers les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley a déclaré que la récente faiblesse des valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs est le signe d'un élargissement de la reprise boursière, les investisseurs étant susceptibles de se tourner vers les « hyperscalers » de l'IA ainsi que vers les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire, des transports et des biotechnologies.

Dans une note datée de lundi, la société de courtage a indiqué que les « hyperscalers » — terme utilisé dans le secteur pour désigner les entreprises technologiques qui investissent massivement dans les centres de données — pourraient bénéficier d’une rotation des capitaux au détriment des valeurs des semi-conducteurs, à mesure que le cycle de l’IA évolue.

Bien que des entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O aient engagé des milliards pour développer leur infrastructure d’IA, faisant ainsi monter en flèche les cours des actions des sociétés de semi-conducteurs, il reste à démontrer clairement que les produits d’IA peuvent générer des rendements justifiant ces dépenses.

Morgan Stanley estime toutefois qu’il pourrait y avoir « davantage de discipline en matière de dépenses d’investissement à court terme » et que les actions des hyperscalers ont déjà traversé leur période de sous-performance.

Alphabet, Amazon, Meta Platforms META.O et d’autres ont fait l’objet de ventes massives en juin, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé de 11% le mois dernier.

Cependant, cet indice des semi-conducteurs a chuté de plus de 11% au cours des deux dernières semaines, tandis que l’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.K — qui suit l’évolution des sept plus grandes entreprises technologiques de Wall Street — a regagné une partie du terrain perdu.

Morgan Stanley a également indiqué que la révision à la baisse par les marchés des anticipations concernant les hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, conjuguée à une baisse des cours du pétrole brut, contribue également à cette rotation hors du secteur des semi-conducteurs, jusqu’alors en pleine effervescence.

Selon la société de courtage, les valeurs liées aux biens de consommation discrétionnaire, aux transports et aux biotechnologies pourraient bénéficier de cette rotation.