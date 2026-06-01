Selon Morgan Stanley, il y a une vie au-delà de l'IA et du détroit d'Ormuz sur les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Dow Jones recule, le S&P 500 passe dans le rouge, le Nasdaq progresse légèrement

* Le secteur de l'énergie en tête des hausses du S&P, celui de la consommation discrétionnaire en tête des baisses

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 1%

* Le dollar progresse d'environ 0,3%; le brut américain rebondit d'environ 8%; l'or recule d'environ 1,6%; le bitcoin recule de plus de 3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,50%

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MORGAN STANLEY AFFIRME QU'IL Y A UNE VIE AU-DELÀ DE L'IA ET DU DÉTROIT D'HORMUZ SUR LES MARCHÉS

Les investisseurs devraient regarder au-delà de l'intelligence artificielle et du détroit d'Ormuz pour trouver des opportunités de marché, a déclaré Morgan Stanley, même si la société de courtage a précisé que ces deux facteurs restaient les principales variables influant sur les actifs mondiaux cette année.

“C'est à la fois un marché unique et un marché multiple”, a déclaré Morgan Stanley. Les forces macroéconomiques mondiales tirent les actions et les obligations dans le même sens, tandis que les actions individuelles du S&P 500 évoluent avec une corrélation inhabituellement faible entre elles.

Selon la société de courtage, cela crée des opportunités de transactions dans l'immobilier, les titres de créance, les devises, les taux d'intérêt et les actions. “C'est une année très “macro”. Le développement de l'IA et le détroit d'Ormuz dominent l'actualité mondiale, influencent presque toutes les classes d'actifs et contribuent à expliquer les corrélations inhabituellement élevées entre actions et obligations”, a écrit Morgan Stanley dans une note du 31 mai.

Mais la société de courtage a déclaré qu'“il y a de la vie au-delà de cela”, en pointant d'abord du doigt l'immobilier commercial américain, qui était une source de préoccupation en 2023, mais qui a “discrètement commencé à s'améliorer”, les volumes de prêts aux États-Unis ayant terminé l'année 2025 en hausse de 40%.

Au premier trimestre 2026, les volumes de transactions ont augmenté de 27% par rapport à l'année précédente, les prix ont progressé d'environ 5% et les flux de créances en difficulté sont passés en territoire négatif pour la première fois en 15 trimestres, selon la société de courtage.

Elle a déclaré qu'elle continuait à voir de la valeur dans les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales américaines notés “BBB”, le niveau le plus bas de la catégorie “investment grade”.

Par ailleurs, la société de courtage a également déclaré que le pessimisme à l'égard du Royaume-Uni était peut-être exagéré, citant le commentaire de Mark Allen, directeur général de Land Securities Group LAND.L , selon lequel “le taux d'occupation atteint désormais son plus haut niveau depuis 20 ans et les loyers progressent à leur rythme le plus rapide depuis près de deux décennies”.

Morgan Stanley a déclaré que la Hongrie pourrait changer la donne sur le plan économique grâce au déblocage de fonds européens, tandis que l'Asie offre des opportunités au Japon, en Inde et avec le won coréen.

(Akriti Shah)

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